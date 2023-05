Stop lezioni in classe, torna l'allarme Covid ad Aiello del Sabato. Il sindaco Sebastiano Gaeta ha chiuso per oggi e domani la scuola primaria con un'ordinanza firmata ieri mattina non appena ha avuto contezza dei problemi registrati nel plesso.

La decisione è stata assunta in seguito alla comunicazione della dirigente Elena Casalino, che segnalava una serie di contagi tra allievi e docenti. Finora si contano undici bambini e tre insegnanti alle prese con il virus. Ma il numero è destinato a salire. Già ieri, infatti, si registravano altre assenze nelle varie classi dell'istituto comprensivo del centro di Aiello del Sabato, a causa di problemi di salute. Il primo cittadino, dunque, è corso ai ripari. Si è immediatamente attivato per scongiurare ulteriori problemi. Di qui, la scelta del provvedimento che dispone la chiusura della primaria per oggi e domani (il sabato non ci sono lezioni). Per la giornata odierna è stato stabilito l'intervento di sanificazione di tutti gli ambienti dell'edificio, mente domani si procederà con pulizie approfondite.

«Non potevamo stare fermi di fronte a questa situazione», spiega il sindaco Gaeta. «L'ordinanza è stata adottata per tutelare bambini e personale scolastico. Di pari passo, abbiamo stabilito l'intervento di sanificazione. Saremo vigili, monitorando attentamente la situazione. Contiamo nella collaborazione di tutti, così come è sempre stato nel corso della pandemia».

Il provvedimento è stato inviato anche alla polizia locale e alla stazione dei carabinieri di Aiello del Sabato. L'amministrazione spera che la diffusione del virus sia ormai circoscritta. «L'auspicio dice Gaeta è che non ci siano ulteriori problemi. Il fine settimana sarà utile per verificare l'andamento. Se il quadro migliorerà, come tutti noi ci auguriamo, lunedì si tornerà regolarmente in classe a fare lezione. Da parte nostra la guardia resta alta».

Domenica, dunque, ci sarà un ulteriore briefing per fare il punto e decidere sul da farsi per la riapertura della scuola. La comunità di Aiello del Sabato, in piena pandemia, ha dovuto registrare alcuni decessi causati dal Covid-19. La comunicazione della dirigente scolastica con la segnalazione di vari casi ha spinto il Comune ad adottare le contromisure.

L'ordinanza di Gaeta segue di qualche giorno quella identica firmata dal collega di Pietradefusi, Gaetano Musto, che s'era trovato a fare i conti con una problematica simile nel plesso scolastico di Dentecane. A scatenare la diffusione del nuovo coronavirus le feste per alcune prima comunioni. I sindaci si ritrovano, dunque, a rimettere mano a provvedimenti che sembravano ormai il ricordo terribile di mesi trascorsi in trincea e caratterizzati da timbri e firme su atti che disponevano chiusure e divieti. L'ordinanza del sindaco Gaeta è stata accolta con favore da tanti cittadini, non appena l'atto è stato pubblicato e reso noto attraverso i canali ufficiali e i social media. A dimostrazione che il virus fa ancora paura, soprattutto quando interessa i più piccoli e quindi è concreto il rischio che possa diffondersi nuovamente in famiglia, così come accadeva nei periodi più bui dell'emergenza sanitaria. Le vicende di Aiello del Sabato e di Pietradefusi confermano che il virus circola ancora, seppure in maniera meno robusta. Le occasioni di incontro, come la scuola, il catechismo, le gite, le feste per le comunioni che si svolgono in questo periodo devono imporre la massima attenzione da parte di tutti.