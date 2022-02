Focolaio Covid all'ospedale Moscati, contagiato anche un paziente oncologico

Non sono affatto confortanti i risultati (ancora parziali) dello screening straordinario avviato dall'Azienda ospedaliera Moscati dopo i contagi emersi tra i degenti dei reparti di Chirurgia d'urgenza (2) e Urologia (1). Un altro tampone ha dato esito positivo tra quelli somministrati ai pazienti di Chirurgia e in giornata in bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi quando arriverà il nuovo report. Inoltre, il cluster dei degenti si allarga...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati