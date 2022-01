Covid, ancora un decesso in Irpinia e ricoveri in salita

Ancora una morte per Covid-19 in Irpinia e aumentano anche i ricoveri ospedalieri. È deceduto questo pomeriggio, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un paziente di 86 anni del capoluogo irpino, ricoverato dal 7 gennaio scorso. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 41 pazienti: 3 in terapia intensiva, 25 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital e 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera. All’ospedale Frangipane di Ariano Irpino risultano 22 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva.

