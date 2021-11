Covid, ad Ariano Irpino torna la paura: boom di contagi, focolaio a scuola

La comunità di Ariano Irpino travolta da venti contagi. Sul Tricolle torna la paura, con numeri dei periodi peggiori della pandemia. Sono coinvolti cinque nuclei familiari e otto ragazzini che frequentano la scuola primaria di secondo grado Mancini di Cardito. In giornata si decideranno eventuali provvedimenti per la didattica a distanza. Anche perché una parte degli alunni già si trovava in quarantena. Alcune delle persone risultate positive...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati