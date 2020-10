Tre positivi al Covid 19 nei reparti dell'Azienda ospedaliera Moscati. Si tratta di una donna di 31 anni di Lauro che è stata ricoverata in Ostetricia e Ginecologia, di un uomo di 65 anni di Saviano in provincia di Napoli in Oncologia e di un ragazzo di 12 anni di Tufino in provincia di Napoli in Pediatria, transitato anche in Ortopedia per una consulenza prima di un intervento chirurgico. La donna (il 30 settembre) e il ragazzo (giovedì scorso) sono risultati negativi al tampone rapido effettuato in Pronto soccorso ostetrico la prima e pediatrico l'altro, ma poi sono risultati positivi al tampone molecolare effettuato circa 24 ore dopo la degenza ordinaria vissuta a contatto con altri pazienti, con medici e infermieri. Per l'uomo affetto da tumore, invece, si trattava di un ricovero programmato (il 28 settembre), ma è stato tamponato solo giovedì, prima di essere dimesso. Adesso il personale e gli altri pazienti saranno sottoposti al test per verificare se hanno contratto o meno il virus. E bisogna vedere se sia stato applicato alla lettera il protocollo operativo contenuto nel «Piano regionale di potenziamento delle attività diagnostiche dei casi Covid 19» che al punto 3.3 - «Attività di ricovero» - prevede «l'esecuzione del tampone diagnostico in regime di pre-ospedalizzazione».

Ovvero la Regione chiede di appurare nel modo più accurato possibile la positività o meno al Covid 19 prima che sia disposto il ricovero. Al «Moscati» pare che non sia andata così. Con una nota stampa diffusa in serata, la direzione strategica di Contrada Amoretta ricostruisce quanto accaduto. «Sono state riscontrate si legge nel documento - tra ieri e giovedì, due positività al Covid-19 in altrettanti pazienti ricoverati nelle Unità operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria». Nel primo caso, spiegano, «si tratta di una donna irpina in stato di gravidanza che, per problemi legati alla crescita del feto, è stata accompagnata, lo scorso 30 settembre, al Pronto soccorso ostetrico-ginecologico. Risultata negativa al tampone rapido, è stata ricoverata in reparto, dove le è stato eseguito il tampone molecolare naso-faringeo, che ha dato invece esito positivo. Non avendo ricevuto disponibilità da parte del centro regionale di riferimento per le gestanti positive al virus Sars CoV-2 e non essendo nelle condizioni di essere dimessa a domicilio, la donna è stata tenuta in isolamento e sotto stretto controllo all'interno del reparto». Ieri mattina, poiché la gravidanza era a rischio, l'équipe coordinata da Elisiario Struzziero ha eseguito il parto cesareo: «L'intervento è riuscito e la donna, al momento, si trova in Malattie infettive. Il figlio, invece, già risultato negativo al tampone rapido, è stato sistemato in incubatrice in una stanza dedicata dell'Unità operativa di Patologia neonatale». In Pediatria, invece, «è stato ricoverato un 12enne per una frattura al polso riportata a seguito di una caduta dalla bicicletta.



Al momento dell'accesso al Pronto soccorso pediatrico, sia all'adolescente sia alla madre che lo accompagnava, è stato effettuato il tampone rapido con esito negativo per la donna, ma positivo per il figlio. In attesa del risultato del successivo tampone molecolare naso-faringeo (che ha confermato la positività del 12enne), il ragazzo è stato in isolamento in Pediatria e nel pomeriggio di ieri, seguendo definiti percorsi e dettagliate procedure di sicurezza, è stato sottoposto, dagli operatori dell'Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia, a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito». Infine, Oncologia: dal Moscati non fanno sapere inspiegabilmente nulla della positività del paziente, ma parlano «di familiare accompagnatore di un degente» che, positivo al Covid, è transitato in reparto. «Sebbene il paziente scrivono - fosse risultato negativo al tampone naso-faringeo e sia stato dimesso giovedì pomeriggio, nell'Unità operativa di Oncologia, così come in Ginecologia e in Pediatria, sono state attivate tutte le misure di controllo, sanificazione e sicurezza previste». Infine, «a tutto il personale dell'Azienda in servizio presso i tre reparti e ai pazienti che potrebbero aver avuto contatti con uno dei soggetti positivi sarà effettuato il tampone naso-faringeo di controllo». Resta qualche dubbio. Accertata (o quasi) la poca affidabilità dei tamponi rapidi, non sarebbe forse il caso di attendere l'esito del test molecolare prima di trasferire i pazienti in reparto?

