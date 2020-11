Da Avellino ad Ariano Irpino con un paziente Covid conclamato a bordo. Un'attesa di 12 ore, bardati dalla testa ai piedi, «chiusi in un'ambulanza come maiali su un carro di bestiame». Da un pronto soccorso all'altro. Dal Moscati, dove c'era una fila impressionante di mezzi, al Frangipane, con uno scenario molto simile a quello del capoluogo. Il degente, un ragazzo di 36 anni di Montoro, alla fine ha preferito tornare a casa nonostante le difficoltà respiratorie. È successo martedì scorso a una squadra di operatori dell'Emergenza territoriale del 118.

A raccontare la triste vicenda, con dovizia di particolari, è Lucio, che quei momenti li ha vissuti in prima persona: era in servizio martedì scorso, una delle giornate più nere dall'inizio di questa seconda ondata epidemica. Era a bordo del mezzo di soccorso che ha atteso 12 ore prima di poter sbarellare. In lungo post sul suo profilo social, Lucio premette: «Quando usciamo per un Covid siamo sigillati ermeticamente. Abbiamo la tuta, 3 paia di guanti, calzari, mascherina e visiera. Dal momento che abbiamo avuto contatti con il paziente Covid siamo potenzialmente contaminati e finché non abbiamo lasciato il paziente in ospedale non possiamo più svestirci né per bere, né per mangiare e nemmeno per andare al bagno. Basta aprire la zip per rischiare di rimanere contaminato anche all'interno. E allora resisti». Resisti fin quando non hai portato a termine la tua missione: «Un'ora, due ore, tre ore», a questo sono abituati gli operatori dell'Emergenza territoriale, soprattutto in tempo di Coronavirus. Ma «l'altro giorno, invece, abbiamo dovuto resistere per quasi 12 ore chiusi in ambulanza con un paziente Covid accertato, sballottolati prima ad un pronto soccorso (quello di Avellino, ndr) e dopo tre ore di attesa ci hanno mandato in un altro pronto soccorso in provincia (quello del Frangipane di Ariano Irpino, ndr), dove la situazione delle ambulanze in attesa era addirittura peggiore».

Di qui, la riflessione di Lucio che non si tira indietro, ma è rammaricato per la condizioni nelle quali lui e suoi colleghi sono costretti a lavorare per fronteggiare questa seconda ondata pandemica: «Questo siamo noi, rischiamo ogni giorno spinti dalla passione per questo lavoro. Non lo facciamo per la gloria perché quella non ci dà da mangiare. E non lo facciamo nemmeno per lo stipendio, talmente ridicolo che abbiamo vergogna a dire quanto prendiamo. Ma lo facciamo solo per passione e per voglia di aiutare i bisognosi». Poi va giù duro rispetto alle troppe lacune di un sistema che mette a rischio la salute sia di chi ci lavora sia di chi dovrebbe essere curato: «Facciamo parte di un sistema fallito: fallito per i tempi impossibili. Fallito perché non si tutelano il paziente (quello a bordo della nostra ambulanza alla fine ha firmato il rifiuto ricovero), il lavoratore e i semplici diritti dell'uomo. Fallito perché chi ci dovrebbe tutelare si gira di spalle facendo finta di nulla e se alzi la voce risponde con frasi assurde o minacce. Fallito perché siamo stati chiusi come maiali su un carro bestiame». an.pl.



