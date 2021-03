Covid: boom di contagi in Irpinia, il focolaio acceso da due feste private

I numeri del contagio crescono inesorabilmente. Come nell'autunno scorso la situazione ad Avella rischia di sfuggire di mano. Ogni giorno si contano i nuovi positivi (22 ieri), mentre le autorità provano ad arginare il contagio e di ragionare sulle modalità di propagazione di cluster e situazioni in cui i focolai si accendono.



Procedere alla mappatura dei casi non è semplice, ma la catena dei contatti ricostruita, ha permesso di rilevare un aumento esponenziale dei contagi di membri appartenenti allo stesso nucleo familiare, pur vivendo in case diverse. Ad Avella, a contribuire in negativo alla crescita del numero dei nuovi positivi, sarebbero state proprio due feste private, che avrebbero coinvolto più nuclei. In entrambi i casi sarebbero stati i decimi di febbre avvertiti da due partecipanti diversi a qualche giorno di distanza, a far scattare l'indagine epidemiologica. Il tampone molecolare ha confermato la positività per gli interessati, mentre per gli altri parenti che avrebbero preso parte agli eventi, dopo l'isolamento, il controllo ha certificato il contagio. Il bilancio totale è di quasi venti positivi, le cui condizioni di salute, monitorate dal personale medico di riferimento, al momento non farebbero registrare preoccupazioni particolari.

«Nonostante i divieti e le regole severe previste dalla zona rossa - fa sapere il sindaco Biancardi - non vi è responsabilità in occasione degli incontri familiari. Abbiamo raccomandato ripetutamente alla popolazione di evitare di stare insieme per molto tempo, soprattutto in luoghi chiusi». Nelle prossime ore non si escludono nuovi provvedimenti. Nel frattempo ad Avella sono 101 i contagi registrati dall'inizio del mese di marzo, con il numero di positivi attivi che sale vertiginosamente ora dopo ora e che, dati alla mano della Protezione Civile, raggiungono quota 182.



