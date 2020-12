Da settimane non si registrava un numero così ridotto di contagi in una sola giornata. Sono 21, ma con 497 tamponi eseguiti, quasi 200 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

In ogni caso diminuisce ulteriormente l'indice di positività, che scende al 4,3%. È la percentuale più bassa dalla metà del mese di ottobre. L'attenzione deve però restare massima. Ci sono ancora vittime (sono 130 in questa seconda ondata) del Coronavirus e fa paura la variante scoperta in Gran Bretagna All'ospedale Frangipane di Ariano Irpino è deceduta una donna di 81 anni di Sant'Angelo dei Lombardi. L'anziana era ricoverata in Area Covid da alcuni giorni. Fari puntati su chi arriva da oltremanica: sono 60 gli irpini che responsabilmente hanno segnalato il loro rientro in Italia e che dovranno rispettare i 14 giorni di quarantena. Una misura ulteriore per cercare di fronteggiare la più contagiosa variante del virus isolata dagli inglesi.



Per quanto riguarda i nuovi casi scovati dall'Asl di Avellino, fanno riferimento a 4 persone residenti ad Avellino, 1 a Domicella, 1 a Lapio, 1 a Manocalzati, 1 a Melito Irpino, 2 a Montefalcione, 1 a Monteforte Irpino, 1 a Montefusco, 1 a Montemiletto, 1 a Montoro, 1 a Pago del Vallo di Lauro, 1 a Santo Stefano del Sole, 1 a Senerchia, 4 a Solofra. A Cervinara, il sindaco Caterina Lengua comunica che nella città caudina si «riscontrano 4 guariti e nessun nuovo positivo. A seguito dei tamponi di controllo, eseguiti al drive-in nella giornata di domenica, altri 4 nostri concittadini sono risultati negativi al Covid». Ieri sono state avviate le operazioni di sanificazione degli uffici comunali che «si sono rese necessarie a seguito dell'accertamento della positività del segretario comunale. Al dottore Domenico Matera ed ai suoi familiari - dice Lengua - giungano i nostri auguri di una pronta guarigione». Intanto, sono risultati tutti negativi i tamponi degli altri dipendenti comunali.

Sempre a Cervinara, vacanze in anticipo per una classe della scuola materna del plesso De Santis. In via precauzionale la dirigente ha sospeso le attività, in considerazione del fatto che uno dei bambini (risultato comunque negativo) è stato a contatto con un positivo. Per scongiurare problemi, stop in anticipo alle lezioni.

Dalla Valle Caudina, all'hinterland del capoluogo. Oggi ad Atripalda i funerali di Fernando Maffeo, di 83 anni, deceduto a causa del Covid. L'anziano risiedeva a Roma.



Con i 21 positivi di ieri, il bilancio della seconda ondata calcolata dallo scorso luglio, che comprende guariti e decessi, riporta 8.481 casi in provincia. Questa la situazione Comune per Comune: Avellino è a 1.138, Montoro a 512, Avella a 333. Seguono Mercogliano (271), Ariano Irpino (232), Monteforte Irpino (231), Cervinara (217), Mirabella Eclano (209), Atripalda (197), Solofra (183), Baiano (168), Lauro (149), Grottaminarda (148), Mugnano del Cardinale (140), Sperone (117), Montella (108), Altavilla Irpina (96), Quindici (93), Montemiletto (93), Gesualdo (90), Pratola Serra (90), Lioni (89), San Martino Valle Caudina (86), Forino (84), Volturara Irpina (78), Serino (78), Rotondi (78), Sirignano (75), Frigento (74), Roccabascerana (67), Nusco (64), Domicella (62), Aiello del Sabato (61), Fontanarosa (61), Serino (60), San Potito Ultra (59), Sant'Angelo dei Lombardi (59), Moschiano (58), Pago Vallo Lauro (58), Ospedaletto d'Alpinolo (56), Sturno (55), Bonito (55), Marzano di Nola (55), San Michele di Serino (51), Flumeri (50), Vallata (48), Capriglia Irpina (46), Manocalzati (45), Venticano (42), Grottolella (41), Cesinali (41), Prata Principato Ultra (37), Contrada (36), Taurano (35), Santa Paolina (34), Savignano Irpino (33), Santa Lucia di Serino (33), Candida (32), Santo Stefano del Sole (32), Montefalcione (30), Summonte (29), Montemarano (29), Montecalvo Irpino (29), Casalbore (27), Montefredane (27), Quadrelle (27), Calitri (27), Taurasi (27), Bisaccia (27), Chiusano San Domenico (27), San Sossio Baronia (26), Melito Irpino (26), Carife (25), Caposele (24), Pietrastornina (24), Villamaina (23), Salza Irpina (23), Bagnoli Irpino (22), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Montefusco (21), Scampitella (20), Cassano Irpino (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), San Nicola Baronia (17), Sorbo Serpico (17), Aquilonia (17), Zungoli (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Torre le Nocelle (14), Vallesaccarda (14), Lapio (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Castel Baronia (11), Calabritto (10), Parolise (9), Paternopoli (9), Senerchia (9), Castelvetere sul Calore (8), Conza della Campania (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (3), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).



