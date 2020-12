Contagi in lieve aumento, ma con un numero maggiore di tamponi processati. Sono 71 le persone risultate infette in Irpinia su 1.244 test analizzati. La quota più alta a Montoro che ne registra 12. Resta basso in provincia il tasso di positività. L'indice, in base al bollettino diffuso ieri dall'Asl, è pari al 5,7%, leggermente inferiore al dato medio regionale che è del 6,03%. La giornata restituisce un'altra vittima del Coronavirus. È deceduta ieri mattina, nell'area Covid del plesso Landolfi di Solofra dell'azienda ospedaliera Moscati, una 79enne di Flumeri. L'anziana era ricoverata dal 2 dicembre scorso. Le sue condizioni sono andate peggiorando, fino al tragico epilogo. L'elenco delle vittime sale a 128 in questa seconda ondata della pandemia. Nel dettaglio, i 71 casi di positività che emergono dal report dell'Asl fanno riferimento a 2 persone che risiedono ad Altavilla Irpina, 7 ad Ariano Irpino, 7 ad Avellino, 2 a Bonito, 1 a Domicella, 2 a Flumeri, 1 a Fontanarosa, 4 a Forino, 1 a Frigento, 2 a Gesualdo, 5 a Grottaminarda, 2 a Manocalzati, 2 a Melito Irpino, 1 a Mirabella Eclano, 1 a Montefalcione, 4 a Monteforte Irpino, 4 a Montemiletto, 12 a Montoro, 1 a Mugnano del Cardinale, 2 a Pratola Serra, 2 a Quindici, 1 a Roccabascerana, 2 a Scampitella, 1 a Serino, 2 a Solofra.

Nel Comune di Montoro, dopo una breve tregua, tornano a salire i contagi. Ci sono anche nuovi guariti. Il sindaco Girolamo Giaquinto, nel quotidiano aggiornamento sulle pagine social dell'ente, spiega: Registriamo 12 nuovi casi di positività al Covid-19 e la guarigione di 10 nostri concittadini. A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l'augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile. Raccomandiamo di osservare scrupolosamente le misure poste in essere per la prevenzione ed il contrasto al Covid-19 ribadisce ancora una volta Giaquinto e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Ancora casi a Montemiletto, dopo l'impennata dell'altro ieri. Il sindaco Massimiliano Minichiello fa sapere che si tratta di contagi circoscritti all'interno di nuclei familiari e che ci sono già 50 guariti. Nella nota del Coc (Centro operativo comunale) invita a seguire la linea del rigore, soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie. Sarebbe un errore abbassare la guardia proprio ora. Il bilancio della seconda ondata calcolata dallo scorso luglio, che comprende guariti e decessi, riporta 8.384 casi complessivamente in provincia. Questa la situazione Comune per Comune: Avellino va a quota 1.123, Montoro sale a 508, Avella è a 331. Seguono Mercogliano (268), Monteforte Irpino (228), Ariano Irpino (228), Cervinara (216), Mirabella Eclano (209), Atripalda (196), Solofra (178), Baiano (168), Lauro (149), Grottaminarda (147), Mugnano del Cardinale (140), Sperone (117), Montella (107), Altavilla Irpina (96), Quindici (92), Montemiletto (91), Pratola Serra (90), Lioni (89), Gesualdo (86), San Martino Valle Caudina (85), Forino (84), Volturara Irpina (78), Serino (78), Rotondi (77), Sirignano (75), Frigento (74), Roccabascerana (66), Nusco (62), Aiello del Sabato (61), Fontanarosa (61), San Potito Ultra (59), Serino (59), Sant'Angelo dei Lombardi (59), Domicella (59), Moschiano (57), Pago Vallo Lauro (57), Ospedaletto d'Alpinolo (56), Sturno (55), Marzano di Nola (53), San Michele di Serino (51), Bonito (51), Vallata (48), Flumeri (48), Capriglia Irpina (46), Manocalzati (44), Venticano (42), Grottolella (41), Cesinali (41), Prata Principato Ultra (37), Contrada (35), Taurano (34), Savignano Irpino (33), Santa Lucia di Serino (33), Candida (32), Santo Stefano del Sole (31), Santa Paolina (31), Summonte (29), Montemarano (29), Montecalvo Irpino (28), Casalbore (27), Montefredane (27), Quadrelle (27), Calitri (27), Taurasi (27), Bisaccia (27), Chiusano San Domenico (27), San Sossio Baronia (26), Carife (25), Melito Irpino (25), Caposele (24), Pietrastornina (24), Villamaina (23), Salza Irpina (23), Bagnoli Irpino (22), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (20), Scampitella (20), Cassano Irpino (19), Montefalcione (19), Montefusco (18), Tufo (17), San Nicola Baronia (17), Sorbo Serpico (17), Torella dei Lombardi (17), Aquilonia (16), Zungoli (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Torre le Nocelle (14), Vallesaccarda (14), Lapio (12), Trevico (11), Lacedonia (11), Calabritto (10), Castel Baronia (10), Parolise (9), Castelvetere sul Calore (8), Paternopoli (8), Senerchia (8), Conza della Campania (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).



