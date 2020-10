IL BILANCIO

Gianluca Galasso

Sale veloce il numero dei contagi in Irpinia. Ieri l'Asl ne ha comunicati altri 69 su 720 tamponi analizzati che fanno arrivare a 1.271 i casi totali da luglio.

Il virus colpisce in provincia come in città, dove si è infettato un dipendente del Comune. Si tratta di un funzionario del Servizio attività produttive (Suap). L'amministrazione guidata da Gianluca Festa ha disposto la sanificazione degli uffici e avviato il tracciamento, ma al tempo stesso il municipio rimarrà attivo in quanto non si ritiene necessaria la chiusura degli uffici. Due settimane fa, invece, di fronte al contagio di un altro dipendente, il palazzo rimase chiuso per un giorno.

In alcuni comuni c'è poi stata un'impennata: San Martino Valle Caudina e Solofra ne hanno registrato nove a testa. Il sindaco della città della concia, Michele Vignola spiega: «Abbiamo la conferma dell'esito positivo di nove tamponi effettuati su due nuclei familiari già interessati da casi di contagio comunicati nei giorni scorsi. Si tratta di cittadini già sottoposti a misure di quarantena presso la propria abitazione, dove osserveranno il periodo necessario di isolamento e cura fino al superamento della positività».

Nella vicina Montoro sono sei i nuovi casi, sette invece a Carife, cinque ad Ariano Irpino, quattro per Monteforte Irpino e Sperone, tre per Cervinara, altrettanti per Guardia Lombardi. Ancora: due per Avellino, Atripalda, Frigento, San Potito Ultra. Altri due sono segnalati dall'Asl a Nusco, ma l'amministrazione comunale precisa che non si tratta di residenti. I casi sono riferiti alla locale Rsa (Residenza sanitaria per anziani). «Nello screening periodico che viene effettuato in struttura è emerso che una degente è risultata positiva al Covid 19, tempestivamente la stessa (è un'anziana di Montemarano, ndr) è stata messa in isolamento e successivamente trasferita presso l'ospedale Moscati di Avellino. Dallo stesso screening, risultava positivo un operatore della struttura già collocato in isolamento presso il comune di residenza (Vallata)», specifica l'amministrazione comunale di Nusco in una nota.

Un nuovo contagio anche per i Comuni di Cassano Irpino, Grottolella, Luogosano, Mirabella Eclano, Montemiletto, Pago Vallo Lauro, San Nicola Baronia, Sant'Andrea di Conza e Vallesaccarda. Per i sindaci è sempre più complicata la gestione dei casi e quella relativa alle restrizioni. A Quindici, il primo cittadino Eduardo Rubinaccio, dopo i sei contagi dell'altro giorno, ha deciso che i minorenni non potranno circolare per le strade del paese, se non per comprovati motivi e comunque dovranno essere accompagnati da un familiare adulto. Il provvedimento è entrato in vigore ieri. Scuola dell'infanzia chiusa a Montefusco per la positività di un collaboratore. Lo ha stabilito il sindaco Gaetano Zaccaria in via precauzionale. Solo con un altro provvedimento si saprà quando il plesso riaprirà i battenti.

Gli amministratori sono anche alle prese con notizie ufficiali e ufficiosi sui positivi. Sono infatti costretti a districarsi tra le comunicazioni dell'Asl e quelle dei singoli cittadini che si sottopongono al tampone presso i laboratori privati. La situazione, dunque, è incandescente. I numeri fanno tremare. I casi in Irpinia da luglio scorso salgono a 1.271 con guariti e decessi. Mirabella Eclano ne conta 125. Seguono Avellino con 122 e Cervinara con 117. Ancora: Avella (62), Baiano (54), Mercogliano (44), San Martino Valle Caudina (44), Sperone (43), Frigento (34), Ariano Irpino (33), Grottaminarda (33), Montella (29), Solofra (29), Monteforte Irpino (28), Atripalda (22), Rotondi (21), Bonito (20), Mugnano del Cardinale (20), Montoro (17), San Potito Ultra (16), Sirignano (14), Sturno (13), Roccabascerana (13), Montecalvo Irpino (12), Ospedaletto d'Alpinolo (12), Quadrelle (11), Quindici (11), Lioni (10), Gesualdo (10), Carife (10), Marzano di Nola (9), Montemiletto (9), Flumeri (8), Forino (8), Lauro (8), Moschiano (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), Manocalzati (7), Candida (7), Contrada (7), San Michele di Serino (7), Montemarano (7), Venticano (6), Conza della Campania (5), Taurasi (5), Aiello del Sabato (5), Calitri (4), Torrioni (4), Calabritto (4), Melito Irpino (4), Zungoli (4), Sant'Angelo dei Lombardi (4), Cassano Irpino (4), Vallata (4) Parolise (3), Montefredane (3), Villamaina (3), Fontanarosa (3), Salza Irpina (3), Guardia Lombardi (3), Pago Vallo Lauro (3), Vallesaccarda (3), Villanova del Battista (2), Santo Stefano del Sole (2), Taurano (2), Teora (2), Chiusano San Domenico (2), Domicella (2), Bagnoli Irpino (2), Savignano Irpino (2), Caposele (2), Cesinali (2), Lapio (2), Capriglia Irpina (2), Grottolella (2), Altavilla Irpina (1), Chianche (1), Lacedonia (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Sant'Angelo all'Esca (1), Sant'Angelo a Scala (1), Castelvetere sul Calore (1), Montefusco (1), Casalbore (1), Aquilonia (1), Torella dei Lombardi (1), Bisaccia (1), Pratola Serra (1), Santa Paolina (1), Sorbo Serpico (1), Luogosano (1), San Nicola Baronia (1), Sant'Andrea di Conza (1).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA