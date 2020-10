Dati drammatici. L'Irpinia ieri s'è trovata con 247 nuovi positivi al Covid-19, a cui si aggiungono 70 infetti tra ospiti e operatori della Rsa di Volturara Irpina. Cifre choc che hanno generato preoccupazione tra popolazione e amministratori di tutta la provincia.

Il sindaco di Volturara Irpina, Nadia Manganaro, illustra la situazione nella residenza per anziani del suo comune. «Sono arrivati i risultati dello screening che abbiamo prontamente disposto dopo il caso di positività nella nostra Rsa: su 82 tamponi somministrati sono 70 le persone, tra operatori ed ospiti, ad essere risultate positive al Covid 19 - scrive Manganaro su Facebook - Voglio rassicurare, tuttavia, sul fatto che i nostri cari anziani sono al momento in uno stato di salute buono e costantemente monitorati dai sanitari. In egual modo gli operatori, 18 dei quali residenti a Volturara, stanno bene e sono del tutto asintomatici. In questo momento stiamo eseguendo le indagini epidemiologiche e stiamo emanando i decreti di isolamento per tutti coloro che sono venuti in contatto con le persone risultate positive».

I 70 contagi nella Rsa, resi noti in serata, hanno rappresentato la seconda batosta della giornata. La prima è arrivata con il bollettino dell'Asl: su 1.730 tamponi analizzati sono stati scovati 247 casi. Di questi, 6 sono residenti nel comune di Aiello del Sabato, 1 ad Altavilla Irpina, 2 ad Ariano Irpino, 5 ad Atripalda, 33 ad Avella, 66 ad Avellino. Ancora: 1 residente nel comune di Baiano, 1 Calabritto, 2 Candida, ricoverati al Moscati di Avellino, 1 Capriglia Irpina, 1 Castelfranci, 4 Cesinali, 1 Cervinara, 1 Chianche, 2 Fontanarosa, 8 Forino, 2 Gesualdo, 1 Greci. L'elenco prosegue con 5 di Grottaminarda, 1 Grottolella, 2 Lauro, 6 Marzano di Nola, 1 Manocalzati, 6 Mercogliano, di cui uno ricoverato presso il Moscati, 12 residenti nel comune di Mirabella Eclano, 1 Montefalcione, 9 Monteforte Irpino, 1 Montefusco, 1 Montefredane, 3 Montemiletto, 6 Montoro, 4 Mugnano del Cardinale, 9 Nusco, 1 Ospedaletto D'Alpinolo, 1 Pietrastornina, 1 Prata Principato Ultra, 2 Pratola Serra, 2 Quadrelle, 1 Quindici, 1 Rocca San Felice, 3 Rotondi, 2 San Potito Ultra, 1 Santa Paolina, 1 Sant'Andrea di Conza, 2 Sant'Angelo dei Lombardi, 5 San Michele di Serino, 2 Santo Stefano del Sole, 1 Scampitella, 2 Serino, 2 Sirignano, 6 Solofra, 1 Sturno, 1 Torella dei Lombardi, 1 Vallesaccarda e 3 di Volturara Irpina.



Tra i casi di Nusco, 5 sono stati registrati nella locale Rsa. Si tratta di 3 operatori e 2 pazienti, tutti residenti a Nusco. Il Centro operativo comunale di protezione civile fa sapere che «per i pazienti è stato disposto, ed è in corso, il trasferimento presso altre strutture ospedaliere, mentre gli operatori sono stati posti in isolamento». A Montoro positivo un agente di Polizia Municipale. Municipio chiuso oggi e domani dal sindaco Girolamo Giaquinto per la sanificazione.

I contagi in Irpinia da luglio scorso salgono a 1.611 (senza contabilizzare i 70 della Rsa di Volturara Irpina) con guariti e decessi. Avellino schizza a 200 casi, Mirabella Eclano è a 138. Seguono Avella con 130 e Cervinara con 118. Baiano (56), Mercogliano (51), San Martino Valle Caudina (44), Sperone (44), Monteforte Irpino (44), Grottaminarda (38), Ariano Irpino (35), Solofra (35), Frigento (34), Mugnano del Cardinale (31), Montella (29), Montoro (29), Atripalda (28), Rotondi (24), Bonito (20), San Potito Ultra (19), Forino (16), Sirignano (16), Marzano di Nola (15), Ospedaletto d'Alpinolo (14), Quindici (14), San Michele di Serino (14), Sturno (14), Roccabascerana (13), Gesualdo (13), Quadrelle (13), Montecalvo Irpino (12), Montemiletto (12), Serino (12), Aiello del Sabato (11), Lioni (10), Carife (10), Lauro (10), Nusco (10), Candida (9), Flumeri (8), Cesinali (8), Manocalzati (8), Moschiano (7), Santa Lucia di Serino (7), Contrada (7), Montemarano (7), Venticano (6), Sant'Angelo dei Lombardi (6), Conza della Campania (5), Taurasi (5), Fontanarosa (5), Santo Stefano del Sole (5), Calabritto (5), Calitri (4), Torrioni (4), Melito Irpino (4), Zungoli (4), Cassano Irpino (4), Senerchia (4), Grottolella (4), Montefredane (4), Volturara Irpina (4), Vallesaccarda (4), Parolise (3), Villamaina (3), Vallata (3), Salza Irpina (3), Guardia Lombardi (3), Pago Vallo Lauro (3), Domicella (3), Capriglia Irpina (3), Pratola Serra (3), Villanova del Battista (2), Taurano (2), Teora (2), Chiusano San Domenico (2), Bagnoli Irpino (2), Savignano Irpino (2), Caposele (2), Sant'Andrea di Conza (2), Lapio (2), Rocca San Felice (2), Altavilla Irpina (2), Santa Paolina (2), Chianche (2), Torella dei Lombardi (2), Montefusco (2), Lacedonia (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Sant'Angelo all'Esca (1), Sant'Angelo a Scala (1), Castelvetere sul Calore (1), Casalbore (1), Aquilonia (1), Bisaccia (1), Sorbo Serpico (1), Luogosano (1), San Nicola Baronia (1), Castelfranci (1), Greci (1), Montefalcione (1), Pietrastornina (1), Prata Principato Ultra (1), Scampitella (1).



