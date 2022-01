Covid ad Avellino, focolaio al centro anziani di San Tommaso: positivi già a quota 10

Sono dieci i positivi al Covid-19 finora riscontrati al Centro Althea di Avellino.

Nella struttura per anziani di contrada San Tommaso sono risultati contagiati degenti e operatori. In particolare, sono quattro gli addetti, tra cui un amministrativo, e sei gli ospiti che nel corso degli screening interni sono risultati aggrediti dal nuovo Coronavirus. Per alcuni di loro è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale...

