Diventa sempre più folta la schiera di guariti dal Coronavirus in questa seconda ondata della pandemia.

L'Asl di Avellino comunica che, su un totale di 94.151 tamponi molecolari effettuati e relativi a cittadini residenti in Irpinia, si registrano 3.489 guariti e 151 pratiche di fine isolamento (soggetti ancora positivi a 21 giorni dal primo tampone). Oltre quattromila, dunque, sono gli attuali positivi, considerando i guariti resi noti ieri dall'Asl e le 126 vittime irpine. L'ultima si conta al San Pio di Benevento, dove ieri è morto un 75enne di Cervinara, ricoverato per altre patologie ma risultato positivo durante la degenza.

Raggiunge quota 8.192 la pattuglia totale degli infetti dallo scorso luglio. Nel bollettino di ieri dell'Azienda sanitaria sono 57 i casi che emergono su 611 tamponi. Questo porta a un leggero incremento di un punto percentuale in 24 ore del rapporto tra test analizzati e contagi scoperti. Ora la percentuale è pari al 9,3%. Così nel dettaglio i nuovi positivi: 1 ad Aiello del Sabato, 1 ad Altavilla Irpina, 2 ad Atripalda, 11 ad Avellino, 2 a Baiano, 2 a Capriglia Irpina, 2 a Cesinali, 1 a Forino, 2 a Grottaminarda, 1 a Manocalzati, 1 a Mercogliano, 5 a Mirabella Eclano, 1 a Monteforte Irpino, 3 a Montemiletto, 1 a Montoro, 3 residenti a Pratola Serra, 3 a Santa Paolina, 1 a Senerchia, 1 a Serino, 2 a Sirignano, 5 a Solofra, 1 a Taurasi, 5 a Venticano.

Con quelli di ieri e dell'altro ieri la città di Solofra sale di sette positivi, ma quattro «persone interessate appartengono a nuclei familiari già coinvolti da casi di Coronavirus - fa sapere il sindaco Michele Vignola - Sono a casa con lievi sintomi, dove osserveranno il necessario periodo di isolamento e cura fino al superamento della positività». Vignola rende nota anche una buona notizia: «Sei concittadini sono guariti dal Coronavirus. Ad oggi sono 70 i positivi in città, di questi 46 riconducibili a 21 nuclei familiari e 24 a casi singoli. Sono 38, invece, i contagi rilevati a seguito delle relative attività di profilassi dovute a contatti stretti con precedenti casi positivi; 45 le famiglie interessate da casi di contagio. La cittadinanza conclude il primo cittadino di Solofra - è invitata a collaborare fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla gestione ed al monitoraggio dell'emergenza in corso». Dal bollettino emergono anche 5 nuovi contagi ciascuno per Venticano e per Mirabella Eclano, comune quest'ultimo che sta uscendo da un periodo complicato durante il quale è schizzata la quota dei positivi. Ora la situazione è nettamente migliorata. Una larga fetta di residenti è riuscita a mettersi alle spalle il virus. Tra questi bambini e ragazzi.



Il report complessivo dei casi dallo scorso luglio, compresi guariti e decessi, sale a 8.192 in Irpinia. Avellino si porta a 1.097, Montoro a 486, Avella è a 331. Seguono Mercogliano (264), Monteforte Irpino (221), Ariano Irpino (214), Cervinara (215), Mirabella Eclano (207), Atripalda (194), Solofra (176), Baiano (168), Lauro (149), Grottaminarda (142), Mugnano del Cardinale (139), Sperone (117), Montella (98), Altavilla Irpina (92), Quindici (90), Pratola Serra (87), San Martino Valle Caudina (85), Lioni (84), Gesualdo (84), Forino (84), Volturara Irpina (78), Montemiletto (77), Serino (77), Rotondi (76), Sirignano (75), Frigento (73), Roccabascerana (64), San Potito Ultra (59), Aiello del Sabato (60), Nusco (59), Serino (59), Fontanarosa (59), Moschiano (57), Domicella (57), Sant'Angelo dei Lombardi (57), Pago Vallo Lauro (56), Ospedaletto d'Alpinolo (55), Sturno (54), Marzano di Nola (53), San Michele di Serino (51), Bonito (47), Capriglia Irpina (46), Flumeri (45), Vallata (44), Manocalzati (42), Venticano (42), Grottolella (41), Cesinali (41), Prata Principato Ultra (37), Contrada (35), Taurano (34), Savignano Irpino (33), Santa Lucia di Serino (33), Candida (32), Santo Stefano del Sole (30), Summonte (29), Montemarano (29), Montecalvo Irpino (28), Casalbore (27), Montefredane (27), Quadrelle (27), Calitri (27), Taurasi (27), Bisaccia (26), Chiusano San Domenico (26), Carife (25), Caposele (24), San Sossio Baronia (24), Pietrastornina (24), Villamaina (23), Salza Irpina (22), Bagnoli Irpino (22), Pietradefusi (22), Melito Irpino (21), Santa Paolina (21), Guardia Lombardi (20), Cassano Irpino (19), Scampitella (19), Montefalcione (18), Tufo (17), San Nicola Baronia (17), Sorbo Serpico (17), Torella dei Lombardi (17), Aquilonia (16), Zungoli (15), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Torre le Nocelle (14), Montefusco (14), Vallesaccarda (13), Lapio (12), Trevico (11), Lacedonia (11), Castel Baronia (9), Parolise (9), Calabritto (9), Castelvetere sul Calore (8), Paternopoli (8), Senerchia (8), Conza della Campania (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).



