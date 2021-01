Altri cittadini infetti, con una «ricaduta eccellente» e una nuova vittima negli ospedali irpini. Una donna di 76 anni di Pomigliano d'Arco è deceduta a causa del Coronavirus nel Covid Hospital del Moscati di Avellino. Era ricoverata dal 12 gennaio. Sul fronte positivi si registra la nuova positività del consigliere regionale Enzo Alaia, esponente di Italia Viva e presidente della commissione sanità. Dopo aver contratto il virus a ottobre scorso, lo stesso si è ripresentato diversi giorni fa. Alaia è ancora isolato a casa ad Avella insieme ad alcuni familiari. «A questo punto posso pensare che ad ottobre la mia fosse una falsa positività, o che una volta negativizzato non abbia sviluppato gli anticorpi necessari a immunizzarmi», dice lo stesso consigliere regionale, che come tre mesi fa sta vivendo per fortuna il contagio in buone condizioni.

Il bollettino dell'Asl intanto restituisce 31 nuovi contagi su 568 tamponi analizzati. Cresce l'indice di positività che arriva al 5,5%, oltre due punti percentuali in più rispetto alle 24 ore precedenti. Ma è l'effetto post fine settimana, quando si riduce sensibilmente il numero dei test processati. Spunta anche il primo caso nel comune di Cairano, finora immune dal virus.

I contagi scovati dall'Azienda sanitaria fanno riferimento a 2 persone residenti ad Ariano Irpino, 4 ad Avella, 2 ad Avellino, 2 a Baiano, 1 a Cairano, 1 a Casalbore, 1 a Domicella, 1 a Flumeri, 4 a Lauro, 1 a Marzano di Nola, 3 a Montemiletto, 3 a Montoro, 1 a Mugnano del Cardinale, 2 a Ospedaletto d'Alpinolo, 1 a San Martino Valle Caudina, 1 a Scampitella e 1 a Sirignano.

Altri 7 positivi, dunque, si registrano nel Mandamento e 6 nel Vallo Lauro. Allerta massima a San Martino Valle Caudina, dopo che è esploso un focolaio tra giovanissimi, tanto da spingere il sindaco Pasquale Pisano a chiudere per una settimana le scuole del paese. Nelle prossime ore si deciderà per uno screening allargato alla popolazione, di concerto con l'Asl di Avellino. Intanto, si contano anche 4 persone che hanno sconfitto il Coronavirus. Accade lo stesso a Montoro. Così la fascia tricolore, Girolamo Giaquinto dalla pagina Facebook del Comune: «Registriamo 3 nuovi casi di positività al Covid-19 e la guarigione di 4 nostri concittadini. A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l'augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile».

Sul fronte dei ricoveri, gli ospedali irpini respirano. Ma ci sono ancora pazienti che combattono contro il nemico invisibile. Sono 25 al Moscati. Questa la situazione al Frangipane di Ariano Irpino: 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 2 (su 12 posti letto) in Medicina Covid, 10 pazienti in Area Covid, di cui 7 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub-intensiva.

Il bilancio della seconda ondata della pandemia, con guariti e decessi, riporta 9.269 casi in Irpinia. Questa la situazione comune per comune relativa ai numeri dall'estate a oggi: Avellino (1.230 contagi totali), Montoro (545), Avella (371), Mercogliano (292), Ariano Irpino (271), Monteforte Irpino (263), Mirabella Eclano (227), Cervinara (226), Atripalda (201), Solofra (195), Baiano (176), Lauro (166), Grottaminarda (160), Mugnano del Cardinale (154), Sperone (129), Montella (120), Montemiletto (111), San Martino Valle Caudina (108), Altavilla Irpina (103), Pratola Serra (97), Quindici (96), Serino (94), Gesualdo (94), Lioni (93), Nusco (90), Forino (87), Frigento (84), Volturara Irpina (83), Rotondi (83), Sirignano (83), Marzano di Nola (71), Roccabascerana (70), Aiello del Sabato (69), San Michele di Serino (66), Chiusano San Domenico (65), Domicella (65), Flumeri (65), Ospedaletto d'Alpinolo (64), Fontanarosa (62), Sant'Angelo dei Lombardi (61), Pago Vallo Lauro (61), Moschiano (60), San Potito Ultra (59), Vallata (59), Bonito (57), Sturno (56), Capriglia Irpina (55), Venticano (54), Montemarano (53), Manocalzati (51), Montefalcione (49), Cesinali (43), Contrada (43), Prata Principato Ultra (42), Grottolella (41), Santa Paolina (37), Candida (36), Bagnoli Irpino (36), Taurano (35), San Sossio Baronia (35), Savignano Irpino (34), Santa Lucia di Serino (34), Santo Stefano del Sole (33), Montecalvo Irpino (32), Summonte (30), Montefredane (29), Bisaccia (29), Carife (29), Calitri (28), Taurasi (28), Quadrelle (28), Casalbore (28), Pietrastornina (27), Caposele (27), Melito Irpino (27), Montefusco (26), San Nicola Baronia (26), Scampitella (26), Villamaina (24), Salza Irpina (23), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Cassano Irpino (21), Aquilonia (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), Sorbo Serpico (17), Calabritto (17), Zungoli (16), Torre le Nocelle (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Vallesaccarda (14), Lapio (13), Castel Baronia (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Parolise (11), Paternopoli (10), Senerchia (10), Conza della Campania (9), Sant'Andrea di Conza (9), Castelvetere sul Calore (8), Rocca San Felice (7), Morra de Sanctis (6), Greci (6), Teora (6), San Mango sul Calore (5), Torrioni (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (4), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2), Cairano (1).



