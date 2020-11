Inizia il trasferimento dei pazienti Covid dall'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino alle cliniche private della nostra provincia che lo scorso marzo hanno aderito all'accordo tra Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) e Regione.

La prima a offrire disponibilità di posti letto ai contagiati è la clinica Santa Rita di Atripalda, qui da domani saranno spostati Covid non complessi e in via di guarigione. Una disposizione che al Moscati assume il carattere dell'urgenza in considerazione dell'impennata di ricoveri degli ultimi giorni: in questo momento, infatti, l'Azienda di Contrada Amoretta conta 116 pazienti covid. Di questi 80 sono distribuiti tra il Covid Hospital di Avellino e i reparti di Malattie infettive, Medicina d'urgenza e Geriatria, mentre 37 sono nel plesso Landolfi di Solofra (dove sono in esaurimento i 40 posti letto). Degli 80 che sono alla città ospedaliera, 7 sono in terapia intensiva: resta un solo letto (sono 10 in totale, ma uno è riservato a un eventuale degente Covid dializzato). Tornando al trasferimento nella strutture private accreditate al sistema sanitario regionale, è stata l'Unità di crisi a dare ufficialmente il via libera a disposizioni operative da parte dei manager di Asl e ospedali per la gestione e l'utilizzo dei posti resi disponibili dalle cliniche. Oltre alla Santa Rita, nei prossimi giorni potrebbero farsi avanti anche Villa Maria di Baiano, Villa Maria di Mirabella Eclano e Villa Esther di Avellino. Gli accessi avverranno comunque soltanto tramite il 118 e in carenza di spazi nelle degenze pubbliche, dando sempre la precedenza ai casi a bassa complessità. I cittadini, dunque, non potranno chiedere alle case di cura di essere ricoverati.

L'Unità di crisi alle 9 e alle 15 di ogni giorno informa la Regione e ciascuna Asl del fabbisogno non soddisfatto per l'attivazione dei posti letto accreditati che servono. Un gruppo di monitoraggio verifica periodicamente l'offerta complessiva pubblica e accreditata per garantire la tenuta del sistema rispetto ai nuovi contagi. A sua volta l'Aiop aggiorna il portale per segnare i posti occupati e liberi tra quelli resi disponibili. Per quanto riguarda l'intero territorio regionale, sono circa mille i posti letto tra ricoveri ordinari e terapia intensiva: in Irpinia saranno al massimo un centinaio. Sulla questione, già a marzo, si è accesa una diatriba sindacale. Oggi il segretario regionale Fp Cgil Campania con delega alla sanità privata, Marco D'Acunto, sottolinea che «ancora una volta la Regione effettua scelte senza alcun confronto con i lavoratori e chi li rappresenta». Secondo il sindacalista, si chiede alle aziende associate Aiop e Aris «di allestire posti letto per pazienti covid senza stabilirne un numero, senza aver verificato se queste aziende hanno davvero bloccato le prestazioni ambulatoriali o d'elezione da quando è stato attivato il blocco di queste prestazioni, senza verificare se il personale di queste strutture è adeguatamente formato». Si pone, quindi, un problema di sicurezza: «L'esperienza avuta fino a oggi è che nella maggior parte delle strutture private, quando esistono stanze da poter essere realmente classificate come spogliatoi, non esiste una separazione tra il personale che ha assistito pazienti Covid e il personale che non ha assistito pazienti Covid». Inoltre, per sopperire alle carenze di personale ci sarebbero «lavoratori che al mattino prestano servizio in un reparto con persone positive al virus e il pomeriggio effettuano il servizio in reparti senza persone contagiate e, dunque, senza alcuna esclusività di assistenza».



Altra tegola, la mancata sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla sicurezza: tra Avellino e provincia nessuna struttura privata ha messo la firma in calce al documento proposto dai sindacati confederali: «Solo 3 su 60 in Campania, nessuna in Irpinia, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa sulla sicurezza e, del resto, il comitato regionale non è mai stato convocato dalla direzione generale della Salute della Regione».



