Sono 56 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Avellino dall'analisi di 856 tamponi. Ne dà notizia la Asl di Avellino. Dei 56 nuovi casi, 16 sono cittadini di Mirabella Eclano, dove è in corso uno screening sulla popolazione per far fronte al recente aumento dei contagi.

LEGGI ANCHE Covid ad Avellino, morto 60enne con gravi patologie pregresse

Ieri sera il sindaco Giancarlo Ruggiero ha dato notizia dell'esito di 88 tamponi con le 16 positività: «Anche se la percentuale potrebbe sembrare elevata - ha spiegato - è un numero di positivi che ci aspettavamo, in quanto nell'elenco vi sono tutte persone che sono state a contatto con altre già positive». Sono invece 7 i positivi residenti nel capoluogo Avellino, 4 dei quali contatti di un positivo, 5 i positivi a Baiano, 3 i positivi a Calabritto, Marzano di Nola e Mercogliano.

Ultimo aggiornamento: 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA