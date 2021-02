C'è stata una riduzione sensibile dei contagi da Covid-19 in Irpinia nell'ultima settimana, rispetto a quella precedente. Il numero dei positivi è calato del 23,5%. Tuttavia non mancano preoccupazioni nei centri più grandi, dove diverse scuole o singole classi risultano in quanrantena. Nel periodo compreso tra il 25 e il 31 gennaio l'Irpinia ha contabilizzato 257 nuovi positivi. Tra il 18 e il 24 gennaio sono stati 340 i casi complessivi. Un dato confortante che però non ammette distrazioni. L'attenzione deve restare alta. È in ambito familiare che, in questa fase, si sta diffondendo il Coronavirus. Anche tra i 44 positivi comunicati ieri dall'Asl, una fetta riguarda interi nuclei familiari. Sono così coinvolti i più giovani, bambini e adolescenti, che frequentano le scuole. Questo comporta dunque plessi chiusi o classi in quarantena. I 44 casi di ieri sono stati scovati su un totale di 868 tamponi analizzati. L'indice di positività si attesta sul 5,1% (il giorno precedente era del 6,7%). Il bollettino dell'Azienda sanitaria avellinese riporta 2 positivi ad Aiello del Sabato, 3 a Atripalda, 7 ad Avellino, 2 a Caposele, 1 a Chianche, 1 a Grottolella, 1 a Lapio, 1 a Montefalcione, 8 a Monteforte Irpino, 2 a Montella, 1 a Montemiletto, 5 a Montoro, 1 a Quindici, 5 Solofra, 1 a Sorbo Serpico, 1 a Summonte, 1 a Torre Le Nocelle e 1 a Volturara Irpina.

I numeri più alti nel capoluogo e a Monteforte Irpino. Sono interessati nuclei familiari e bambini. È stato prolungato al 7 lo stop alle lezioni in presenza alla scuola primaria Montessori di Alvanella di Monteforte Irpino dal sindaco Costantino Giordano per un'altra positività di un allievo del plesso. Il primo cittadino fa sapere nell'ordinanza di aver ricevuto una comunicazione da parte della dirigente dell'istituto per rappresentare «la positività di due discenti della Montessori». Di qui, la decisione adottata in via precauzionale per contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottando la sospensione delle lezioni e «riservandosi l'eventuale adozione di provvedimenti successivi».

Anche la dirigente della scuola Regina Margherita di Avellino (il Palazzotto), Fiorella Pagliuca, per il riscontro di una positività, ha disposto in via cautelativa l'isolamento fiduciario per una classe dell'Infanzia e del corpo docente di quella sezione in attesa di disposizioni da parte dell'Asl. Stessa situazione in città per la Solimena, la Cocchia e il plesso di via Roma.

A Volturara Irpina, stop per il rientro tra i banchi anche per oggi. In mattinata si deciderà per il resto della settimana. Il sindaco Nadia Manganaro lo comunica dalla pagina Facebook del Comune: «Domani (oggi, per chi legge ndr) a Volturara Irpina le scuole restano ancora chiuse. In mattinata al Comune verrà esaminata attentamente la situazione epidemiologica che sarà condivisa con la nostra dirigente. All'esito, sarà assunta una decisione circa la riapertura o meno delle scuole. Intanto continuiamo a rispettare con rigore le regole», è l'appello della fascia tricolore.

Continua a essere alta l'attenzione nella Valle dell'Irno. Altri 10 casi sono emersi ieri tra Solofra e Montoro. In quest'ultimo comune è stato organizzato un drive-in nell'area Pip per un maxi-screening. Oltre cento i tamponi eseguiti. Si temono altri casi nei prossimi giorni, anche perché alcune delle persone sottoposte a test sono contatti stretti di altri cittadini già alle prese con il Covid-19. Sempre a Montoro sono tre le classi in isolamento. Una riguarda la scuola dell'Infanzia di Torchiati. Medesimo provvedimento per una della primaria di Banzano e per un'altra della primaria Manzi.

Si tira, invece, un sospiro di sollievo ad Andretta. Il sindaco Michele Miele ha comunicato in un videomessaggio che il paese è covid-free, in seguito alla negativizzazione dell'ultimo caso, un'anziana che da oltre due mesi stava combattendo con il Coronavirus. Miele raccomanda massima prudenza e chiede ai ragazzi residenti nel suo comune che da oggi riprenderanno le lezioni in presenza negli istituti dell'Alta Irpinia a prestare attenzione e a rispettare le misure per il contenimento della diffusione del contagio. Con i 44 positivi comunicati ieri dall'Asl di Avellino, complessivamente nella seconda ondata della pandemia si contano 9.865 casi, compresi guariti e decessi. Le vittime del Covid-19 sono 231 dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 173 dalla scorsa estate.



