Quarta vittima nel giro di due giorni. Il virus uccide ancora in Irpinia.

È deceduta ieri, al Covid Hospital del Moscati di Avellino, una 85enne di Montemarano, Diamantina Basile. La donna era stata trasportata al pronto soccorso il 3 settembre scorso. Risultata positiva al Covid-19, era stata ricoverata nell'Unità operativa di Malattie Infettive e poi trasferita al Covid Hospital. L'anziana era affetta da patologie pregresse. Commozione in paese. «Siamo tutti particolarmente dispiaciuti per la notizia che ci ha raggiunto in queste ore - dice il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri - Speravamo potesse andare diversamente, ma non è stato così. Ci lascia una donna semplice e buona, resa forte dalla vita, che non le ha risparmiato fatica e dolori, fino all'ultimo. Tutta Montemarano si stringe alla famiglia, duramente provata in questo brutto periodo, ed io in particolare, per il sentimento sincero e profondo di amicizia che mi lega».

In Irpinia non c'è solo da registrare il sesto decesso da luglio e il numero 64 da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, l'Asl ha comunicato altri venti casi. Quattro riguardano Baiano, altrettanti Cervinara, tre sono residenti a San Martino Valle Caudina, due ad Avellino, due a Mirabella Eclano (uno è ricoverato al Moscati). Altri due a San Potito Ultra e uno ad Avella, Lauro e Pago Vallo Lauro. Tra i venti infetti, anche quattro bambini. C'è apprensione a Grottaminarda per la positività di un dipendente comunale. Il sindaco Angelo Cobino ha chiuso il municipio e l'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino, di concerto con la dirigente, fino al 15 ottobre. Ieri mattina, il Servizio di Epidemiologia dell'Asl, con modalità drive-in presso il parcheggio dello stadio comunale, ha sottoposto a tampone tutti i dipendenti, i collaboratori esterni, i contatti e gli amministratori comunali. «Sono stati predisposti - spiega l'ente in una nota - gli opportuni interventi di pulizia straordinaria e sanificazione di tutti gli immobili, sede degli uffici comunali e dei plessi dell'istituto comprensivo (Carpignano, Piani, via Condotto, oltre alla sede centrale). «L'amministrazione comunale afferma l'assessore alla Sanità di Grottaminarda, Marcantonio Spera richiama tutta la popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle regole ben note. Riduciamo al minimo indispensabile le uscite, limitando soprattutto quelle ludico-ricreative».

Ad Avellino invece, dal liceo statale Publio Virgilio Marone di Avellino si rimarca che nessuna classe si trova in quarantena. «È stata riscontrata una positività di uno studente - spiega la dirigente Lucia Forino - ma non si è reso necessario alcun provvedimento di isolamento da parte dell'Asl, anche perché il nostro edificio è chiuso per lavori alla struttura dallo scorso 7 ottobre». L'istituto è off limits anche oggi, nel frattempo si procede con la didattica a distanza. Lo stop alle lezioni in presenza, dunque, ha evitato che fossero adottati provvedimenti dall'Azienda sanitaria dopo il contagio riscontrato.

Uno screening generale ha riguardato anche i dipendenti dell'azienda di trasporto Amu di Ariano Irpino. Tutti negativi i test sierologici, eccezion fatta per uno. Ma il caso si è verificato già giorni addietro, il successivo tampone non ha rilevato la positività. Questo induce a ipotizzare che la situazione non è mutata. In via precauzionale l'impiegato non è al lavoro.

Da luglio scorso sono 606 i casi complessivi in Irpinia, compresi guariti e decessi (in totale da inizio pandemia se ne contano 64). Cervinara sale a 86. Seguono Mirabella Eclano (73) e Avellino (62). Ancora: Baiano (29), Frigento (24), Mercogliano (24), Sperone (22), San Martino Valle Caudina (22), Montella (16), Rotondi (13), Grottaminarda (12), Avella (11), Sirignano (9), Sturno (9), Monteforte Irpino (8), Moschiano (7), Mugnano del Cardinale (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), Solofra (7), Bonito (7), Montemarano (6), Contrada (6), Roccabascerana (6), Conza della Campania (5), Quindici (5), Lauro (5), Calitri (4), Lioni (4), Montoro (4), San Michele di Serino (4), Torrioni (4), Gesualdo (4), Atripalda (4), Quadrelle (4), Forino (3), Manocalzati (3), Parolise (3), Montefredane (3), Villamaina (3), Cassano Irpino (3), San Potito Ultra (3), Santo Stefano del Sole (2), Taurano (2), Taurasi (2), Teora (2), Vallata (2), Villanova del Battista (2), Ariano Irpino (2), Chiusano San Domenico (2), Montemiletto (2), Altavilla Irpina (1), Calabritto (1), Capriglia Irpina (1), Caposele (1), Chianche (1), Domicella (1), Flumeri (1), Lacedonia (1), Marzano di Nola (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Sant'Angelo all'Esca (1), Candida (1), Zungoli (1), Bagnoli Irpino (1), Sant'Angelo a Scala (1), Venticano (1), Carife (1), Pago Vallo Lauro (1).

