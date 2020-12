Sono deceduti la notte scorsa, presso l’Azienda ospedaliera Moscati, due pazienti Covid positivi: un 85enne di Monteforte Irpino e un 93enne di Frigento. L’85enne era ricoverato dal 7 dicembre e l’8 era stato trasferito nella terapia intensiva del Covid Hospital. Il 93enne era ricoverato dal 14 dicembre in terapia sub intensiva nel plesso ospedaliero di Solofra. Ieri è morta anche una donna di 72 anni di Nusco, sempre presso l'azienda ospedaliera Moscati, a causa del Coronavirus. Era giunta al pronto soccorso in condizioni critiche la sera del 24 dicembre.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Covid: morto D'Argenio, fotoreporterche aveva Avellino nel cuore L'EPIDEMIA Covid ad Avellino, altri tre morti: si aggrava il bilancio della... LA SOLIDARIETÀ Natale al tempo di Covid ad Avellino,i carabinieri portano doni in...

Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA