Inchiesta sulla morte dell'ex vigile urbano contagiato dal Covid in cardiochirurgia

Un'indagine per fare luce sul decesso dell'ex vigile urbano di Contrada nel Covid Hospital del Moscati. La Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un fascicolo (titolare è il pubblico ministero Teresa Venezia), dopo la denuncia presentata ai Carabinieri dai familiari di Giovanni Amatrudo che aveva 70 anni. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'esame autoptico che sarà eseguito con molta probabilità a metà della prossima settimana. Il 70enne, ex dipendente comunale, era arrivato nel nosocomio di contrada Amoretta per essere sottoposto a un intervento chirurgico lo scorso 23 febbraio. Come da prassi, prima del ricovero, era stato sottoposto a tampone che aveva dato esito negativo. Poi, durante la degenza in Cardiochirurgia, la scoperta della positività alla fine di febbraio. Il tutto a seguito del contagio riscontrato per una paziente di Nola. L'allarme nell'Unità Operativa era scattato dopo che la donna, in degenza da 15 giorni e sottoposta a un intervento chirurgico, aveva effettuato il tampone molecolare prima di essere dimessa per essere trasferita in una struttura di riabilitazione.

Il test era risultato positivo al Coronavirus. Il monitoraggio straordinario disposto immediatamente dal primario aveva fatto emergere gli ulteriori tre casi, compreso quello di Giovanni Amatrudo, le cui condizioni si sono poi aggravate.

Tanto da rendere necessario il trasferimento nella Terapia Intensiva del Covid Hospital, dove purtroppo è spirato. I familiari ora vogliono vederci chiaro. Si sono rivolti ai Carabinieri, presentando una denuncia. Da capire le cause che hanno determinato il decesso, in considerazione del contagio avvenuto mentre si trovava nel letto dell'ospedale del capoluogo. La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia. Sarà il medico legale Lamberto Pianese ad effettuare l'esame. Ma c'è bisogno di nominare un collegio di esperti. Pianese sarà assistito da altre figure professionali specialistiche. E ciò proprio per capire se la morte sia legata al fatto che il 70enne fosse cardiopatico o se sia da addebitare effettivamente all'infezione. E' fondamentale, pertanto, la consulenza di vari esperti. Lunedì mattina, con molta probabilità, gli inquirenti definiranno quali professionisti dovranno affiancare il medico legale. E' facile pronosticare che l'autopsia non verrà effettuata prima della metà della prossima settimana. Solo dopo, quando la salma sarà liberata e riconsegnata alla famiglia, si potranno svolgere i funerali a Contrada.

E' forte il dolore nella comunità. Giovanni Amatrudo ha rappresentato un pezzo della storia contemporanea del paese alle porte di Avellino. Tutti lo ricordano con affetto e stima. A cominciare dal sindaco Pasquale De Santis. «Persona onesta e generosa, già dipendente in pensione del Comune, sarà da tutti ricordato per la sua allegria travolgente», dice affranto il primo cittadino. Oltre alla Procura della Repubblica del capoluogo, anche la direzione dell'azienda ospedaliera Moscati sta svolgendo i propri approfondimenti su quanto accaduto. Già all'indomani dei quattro casi di Covid scoperti in Cardiochirugia, il management ha avviato un'indagine interna per cercare di risalire all'origine del contagio, nonostante il rispetto rigoroso dei protocolli da parte dell'intero personale per evitare la diffusione del virus.



