È morto ieri mattina, nell'Unità operativa di Anestesia e rianimazione dell'Azienda ospedaliera Moscati, l'infettivologo Mario Claudio Magliocca. È il primo medico in servizio nella struttura di Contrada Amoretta - e anche nella nostra provincia - a perdere la vita dopo aver contratto il nuovo Coronavirus, molto probabilmente, sul posto di lavoro.

Residente a Roccarainola, in provincia di Napoli, il professionista avrebbe compiuto 67 anni a marzo. Ha lavorato in prima linea, finché le condizioni di salute glielo hanno consentito, in uno dei reparti più a rischio dell'area Covid del Moscati, ovvero quello di Malattie infettive che è stato il primo a essere completamente riconvertito per ospitare i contagiati. Il medico era risultato positivo al tampone molecolare a metà novembre: inizialmente, è stato in isolamento presso la sua abitazione a Roccarainola. Poi per l'aggravarsi delle sue condizioni salute, la sera del 20 novembre è stato trasportato al Pronto soccorso da un'ambulanza del 118. Immediato il ricovero proprio nel reparto dove fino a una settimana prima indossava il camice bianco. Il peggioramento del quadro clinico, Magliocca soffriva anche di altre patologie, ha determinato il trasferimento in terapia intensiva Unità operativa di Anestesia e rianimazione. Qui è stato intubato. Ma nemmeno la ventilazione meccanica è stata sufficiente a salvarlo: è spirato, come detto, ieri mattina.

Da quasi 30 anni Magliocca lavorava al Moscati e tra tre mesi, raggiunti i limiti di età, sarebbe andato in pensione. Molto apprezzato nell'ambiente per le indiscusse doti umane e professionali, la notizia della scomparsa di Magliocca ha suscitato profondo dolore in tutti i dipendenti dell'Azienda ospedaliera. Il direttore generale Renato Pizzuti ricorda la «tragedia collettiva» che stiamo vivendo, quindi sottolinea come l'infettivologo non si sia mai sottratto, lavorando «fino alle fine» in un reparto come il suo dove il contatto con persone positive al nuovo Coronavirus è diretto, circostanza che, probabilmente, nonostante l'uso degli adeguati dispostivi di protezione individuale ha causato il contagio. «La tragedia collettiva che stiamo vivendo dice il manager è ancora più drammatica quando colpisce uno dei medici impegnati in prima persona proprio nella lotta contro il Coronavirus. Il dottore Magliocca prosegue Pizzuti ha lavorato fino alla fine in uno dei reparti Covid, con grande umanità, competenza e profondo senso del dovere». Quindi il commiato: «La famiglia del Moscati si stringe intorno ai parenti, ai colleghi e agli amici del dottore Magliocca, del quale conserverà sempre vivo il ricordo dell'uomo e del medico».

Nato il 19 marzo del 1954, residente a Roccarainola, Magliocca dopo la laurea in Medicina e Chirurgia s'era specializzato in Malattie infettive e Medicina Interna. Dopo una parentesi come medico di famiglia nel suo comune di origine, risulta vincitore di concorso all'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Dove entra in servizio, nella sede di viale Italia (oggi dismessa) presso l'Unità operativa complessa di Malattie infettive. Era il 30 dicembre del 1991. Per quasi trent'anni, dunque, è stato nello stesso reparto vivendo anche le trasformazioni di una struttura che man mano ha assunto un ruolo sempre più importante all'interno del sistema sanitario regionale. Magliocca è stato responsabile del Programma di controllo delle infezioni ospedaliere e dal 2002 ha assunto anche l'incarico professionale di Alta specializzazione per le infezioni ospedaliere e la sorveglianza delle antibiotico-resistenze in ospedale.



Come detto è il primo medico che in Irpinia muore sul campo. In precedenza, un collega in pensione era deceduto dopo aver contratto la malattia. Si tratta di Giuseppe Aldo Spinazzola, 85 anni, cardiologo in pensione di Melito Irpino, scomparso la notte del 31 marzo scorso, anche lui in una stanza del nosocomio avellinese, dove da giorni combatteva contro il nuovo Coronavirus. Il cuore del medico, per tanti anni in servizio anche ad Ariano Irpino, noto e stimato professionista, cessò di battere intorno all'1.30 di notte. La sua lotta col virus era iniziata qualche settimana. Prima l'isolamento domiciliare, poi il peggioramento del quadro clinico che ne aveva imposto il ricovero.



