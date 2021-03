Covid ad Avellino 120 casi in 8 giorni al Moscati un'altra vittima

Il conto è pesante: 120 casi negli ultimi otto giorni e un altro decesso. Nel capoluogo è costante la crescita di contagi da Covid-19 da quasi tre settimane. La quota giornaliera raramente in questo periodo è scesa sotto quota 10. La situazione, dunque, impone massima prudenza e la necessità di comportamenti adeguati. Anche ieri sono stati registrati 17 nuovi positivi su 119 complessivi in tutta l'Irpinia. La provincia sfonda il tetto dei 14mila contagi dalla scorsa estate. E purtroppo c'è un'altra vittima da mettere nel bilancio. Nel Covid Hospital dell'azienda ospedaliera Moscati è spirata una paziente di 78 anni residente nel capoluogo, ricoverata dal 15 marzo in terapia semintensiva. E' il secondo anziano della città nel giro di poche ore che ha perso la vita a causa del Coronavirus. Da Avellino a Volturara Irpina. Qui, come fa sapere la sindaca Nadia Manganaro, una persona già guarita è risultata nuovamente contagiata dal virus. La fascia tricolore chiede attenzione massima. Ancora in allerta il Mandamento, che si trova a fronteggiare un'ulteriore impennata di casi: da contabilizzarne 19 in totale nei comuni della zona. Non va meglio in Valle Ufita per i 16 cittadini risultati aggrediti dal Covid tra Ariano Irpino e Grottaminarda.

Il Tricolle pure sta avendo una crescita costante di positivi. Ieri, complessivamente, il bollettino dell'Asl ha restituito 119 contagi su 1.222 tamponi esaminati. Le persone infette che emergono dal report sono così distribuite sul territorio provinciale: 2 ad Aiello del Sabato, 1 ad Altavilla Irpina, 9 ad Ariano Irpino, 3 ad Atripalda, 14 ad Avella, 17 ad Avellino, 2 a Baiano, 1 a Carife, 1 a Casalbore, 1 a Cervinara, 4 a Contrada, 1 a Domicella, 3 a Forino, 2 a Frigento, 4 a Gesualdo, 7 a Grottaminarda, 2 a Lauro, 4 a Lioni, 1 a Marzano di Nola, 1 a Mirabella Eclano, 5 a Monteforte Irpino, 1 a Montemiletto, 2 a Moschiano, 2 a Mugnano del Cardinale, 1 a Pietradefusi, 2 a Prata Principato Ultra, 4 a Quindici, 6 a Rotondi, 1 a San Michele di Serino, 2 a Santo Stefano del Sole, 1 a Savignano Irpino, 5 a Serino, 1 a Sperone, 2 a Sturno, 1 a Summonte, 2 a Venticano, 1 a Villanova del Battista. Il tasso di positività risale: passa dall'8,85% al 9,75%. In totale dall'estate si contano 14.053 casi di Coronavirus in Irpinia, compresi guariti e decessi che sono 287 da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria (226 dalla scorsa estate). In alcuni comuni il quadro si fa complicato.

A Serino, il sindaco Vito Pelosi ha subito messo in campo le contromosse. Linea dura con negozi che chiudono in anticipo (alle 19), bar chiusi e ristoranti autorizzati solo alla consegna a domicilio. Da oggi l'ordinanza che durerà per almeno otto giorni. Previsti ristori da parte dell'amministrazione comunale per compensare le perdite degli esercenti. Altri 4 positivi a Gesualdo, che si sommano ai 14 di tre giorni prima. Anche qui il sindaco Edgardo Pesiri ha chiesto alle forze dell'ordine di incrementare i controlli, rimarcando comunque il lavoro che già stanno effettuando (i due vigili urbani del paese sono costretti a casa: uno è contagiato, l'altro in quarantena). Pesiri, comunque, ha invitato a evitare facili allarmismi, anche in considerazione del fatto che i positivi sono relativi a gruppi familiari. Il primo cittadino di Volturara Irpina, Nadia Manganaro, pur avendo una situazione più serena, raccomanda attenzione. E comunica un caso di reinfezione: Nel fine settimana ci sono giunte notizie di due nuove positività a Volturara. In realtà si tratta di un nostro concittadino già contagiato, guarito ed ora di nuovo risultato positivo e di una signora residente a Volturara che però è domiciliata e vive ad Avellino. Allo stato a Volturara ci sono tre persone positive, due delle quali in fase di guarigione. Rimane una forte preoccupazione per la situazione epidemiologica attuale e futura, preoccupazione aggravata dall'aggressività delle varianti del virus. Manganaro spiega le decisioni adottate per fronteggiare il momento e cercare di mitigare i rischi: Noi dobbiamo fare tutto quanto nelle nostre possibilità per evitare questi improvvisi e pericolosi focolai e nello stesso tempo prepararci ad ogni evenienza. Mercoledì la giunta comunale ha deliberato un accordo con un laboratorio di analisi accreditato dalla Regione, per l'esecuzione di tamponi molecolari. Il Comune ha ottenuto dal laboratorio uno sconto del 30 per cento sul prezzo del tampone. In caso di positività, i residenti a Volturara e i contatti diretti potranno effettuare il tampone molecolare presso questo laboratorio e dovranno pagare solo il 50 per cento del prezzo già scontato. La differenza sarà versata dal Comune, conclude Manganaro.



