Covid ad Avellino, la notte dei 50enni «Il vaccino, una liberazione»

Fila tutto liscio nella «notte dei cinquantenni» al centro vaccinale. Buona la prima, dunque, per le iniezioni no stop dalle 8 a mezzanotte nella tensostruttura del campo Coni di Avellino.

Oltre mille i cittadini, iscritti nella piattaforma regionale, che sono stati convocati in via Tagliamento con un sms inviato l'altra sera dall'Asl (4mila 764 in totale nei 23 centri vaccinali). Poche le defezioni, ma il dato definitivo si avrà solo oggi....

