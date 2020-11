Un dramma infinito: da registrare altre tre vittime del Coronavirus. E cresce di ulteriori 138 positivi la quota di contagi.

Casi sono stati riscontrati anche nella Clinica Malzoni di Avellino, che ha sospeso i ricoveri. Tre pazienti sono risultate positive. Dalla casa di cura fanno sapere che in giornata si dovrebbe conoscere l'esito dello screening straordinario sugli altri ospiti e sull'intero personale per avere contezza di eventuali altri contagi. Come da protocolli, la struttura ha prontamente attivato le procedure consequenziali. Disposte le dimissioni dei pazienti che possono rientrare presso il proprio domicilio, e sono stati bloccati gli accessi programmati, oltre alle attività di pronto soccorso ostetrico e di chirurgia oncologica. E ciò in attesa dei risultati dei test e per consentire l'attività di sanificazione degli ambienti comuni e dei reparti del polo di eccellenza del capoluogo. Interventi che dovrebbero essere completati per il fine settimana, con l'obiettivo di riprendere al più presto l'attività. Saranno trasferite presso altre strutture sanitarie le tre persone risultate positive e i pazienti che non possono essere dimessi. Un quadro completo si avrà in giornata.

Intanto, negli ospedali di Ariano Irpino e di Avellino si continuano a contare decessi. Al Frangipane sono morti una donna di 66 anni di Melito Irpino e una 84enne del Tricolle. Nel Covid Hospital del Moscati è spirata un'anziana di 82 anni di Atripalda. Ci sono da contabilizzare altri 138 positivi su 1.500 tamponi analizzati. Il rapporto tra casi scovati e test processati scende di nuovo ed è più basso della media regionale. La percentuale è pari al 10,9%.

I contagi riguardano 1 residente nel comune di Aiello del Sabato; 4 di Ariano Irpino; 2 di Atripalda; 1 di Avella; 12 di Avellino; 1 di Capriglia Irpina; 1 di Castel Baronia; 1 di Chiusano di San Domenico; 1 di Contrada; 3 di Domicella; 3 di Fontanarosa; 7 di Gesualdo; 4 di Grottaminarda; 1 di Lapio; 9 di Lauro; 3 di Lioni; 2 di Manocalzati; 3 di Marzano di Nola; 1 di Melito Irpino; 8 di Mercogliano; 4 di Monteforte Irpino; 1 di Montella; 2 di Montemiletto; 17 di Montoro; 2 di Moschiano; 1 di Mugnano del Cardinale; 5 di Pago Vallo Lauro; 1 di Prata Principato Ultra; 1 di Pratola Serra; 10 di Quindici; 1 di Roccabascerana; 1 di San Martino Valle Caudina; 2 di San Michele di Serino; 1 di Santa Lucia di Serino; 1 di Santo Stefano del Sole; 1 di Savignano Irpino; 1 di Serino; 2 di Sirignano; 6 di Solofra; 1 di Sorbo Serpico; 2 di Sperone; 1 di Taurano; 1 di Torre Le Nocelle; 1 di Trevico; 1 di Venticano; 1 di Villamaina; 2 di Volturara Irpina.



Il bollettino provinciale riporta 5.177 casi complessivi dallo scorso luglio, compresi guariti e decessi. Avellino ne conta 730, Avella è a 287. Poi Montoro (268), Mirabella Eclano (192), Cervinara (181), Mercogliano (176), Monteforte Irpino (169), Baiano (152), Atripalda (133), Ariano Irpino (131), Solofra (119), Mugnano del Cardinale (106), Lauro (104), Grottaminarda (103), Sperone (89), Quindici (74), Volturara Irpina (73), Montella (71), San Martino Valle Caudina (62), Frigento (57), San Potito Ultra (57), Forino (57), Sirignano (53), Lioni (51), Montemiletto (49), Sturno (48), Gesualdo (48), Serino (47), Pratola Serra (46), Rotondi (44), Aiello del Sabato (43), Domicella (43), Roccabascerana (39), Fontanarosa (38), Manocalzati (37), Ospedaletto d'Alpinolo (36), Sant'Angelo dei Lombardi (36), San Michele di Serino (36), Venticano (34), Moschiano (33), Bonito (32), Flumeri (32), Vallata (32), Marzano di Nola (32), Savignano Irpino (32), Nusco (31), Candida (30), Cesinali (30), Capriglia Irpina (30), Grottolella (30), Altavilla Irpina (28), Contrada (28), Prata Principato Ultra (27), Taurano (27), Carife (24), Montecalvo Irpino (24), Quadrelle (22), Montefredane (21), Pietradefusi (19), Montemarano (19), Pago Vallo Lauro (19), Bagnoli Irpino (18), Taurasi (18), Salza Irpina (17), Cassano Irpino (17), Guardia Lombardi (17), Summonte (16), Caposele (16), Torella dei Lombardi (15), Sorbo Serpico (15), Melito Irpino (14), Villamaina (14), Scampitella (13), Santa Lucia di Serino (13), Santo Stefano del Sole (13), San Sossio Baronia (12), Pietrastornina (12), Montefalcione (11), Calitri (11), San Nicola Baronia (11), Bisaccia (11), Chiusano San Domenico (11), Castelfranci (10), Vallesaccarda (10), Tufo (10), Zungoli (9), Santa Paolina (9), Lacedonia (9), Calabritto (8), Casalbore (8), Senerchia (7), Aquilonia (7), Parolise (6), Conza della Campania (6), Torre le Nocelle (6), Villanova del Battista (6), Trevico (6), Rocca San Felice (5), Torrioni (4), Montefusco (4), Castel Baronia (4), Lapio (4), Greci (3), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Teora (2), Sant'Andrea di Conza (2), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Paternopoli (2), Morra de Sanctis (2), San Mango sul Calore (2), Castelvetere sul Calore (1), Montaguto (1).



