Coronavirus, ancora un decesso in Irpinia. Si tratta di un anziano di 89 anni di Grottaminarda, positivo al Covid-19, giunto nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso del Moscati in gravissime condizioni (già in coma). Immediatamente trasferito nel Covid Hospital e nonostante il tempestivo intervento dei medici rianimatori, l'anziano è spirato dopo poche ore. Sul fronte dei contagi, in Irpinia c'è stato un calo rispetto all'altro ieri. Il bollettino riporta trentaquattro positivi su 1.082 tamponi fatti analizzare dall'Asl. Ben ventuno nella sola Mirabella Eclano. Preoccupa non poco la situazione nel Mandamento per altri due positivi che riguardano Mugnano del Cardinale e uno relativo a Sperone. Vanno ad infoltire l'elenco già nutrito di persone contagiate che risiedono nei sei Comuni di questa parte della provincia. Complicato il quadro che si presenta a Baiano. Il sindaco Enrico Montanaro non sta a guardare. E' in stretto contatto con l'Asl e chiede uno screening di massa. E non solo per la sua comunità. Montanaro, inoltre, ha chiuso la villa comunale fino al prossimo 2 novembre, mentre l'altro ieri ha sospeso il mercato settimanale. Ora spinge per un monitoraggio allargato alla popolazione.

LEGGI ANCHE Adidas, scoperta fabbrica abusiva cinese a Somma Vesuviana: sequestrati più di mille capi

I numeri che riguardano la nostra realtà dice Montanaro in un videomessaggio - dimostrano la difficoltà che viviamo per la presenza del virus in paese. E ci spingono ad avere ancora più attenzione. Quindi è necessario il rispetto massimo delle regole. In relazione della situazione, abbiamo richiesto all'Asl uno screening di massa da effettuare non solo a Baiano, ma anche nel resto del Mandamento. Se davvero vogliamo provare a rallentare la diffusione del Covid-19 è la posizione del sindaco - serve effettuare il monitoraggio nei sei Comuni della zona. La speranza è che l'Azienda sanitaria dia una risposta positiva a tale richiesta. Intanto, ribadisco l'appello ai cittadini a fare ognuno la propria parte. Non dobbiamo mai rilassarci. Invito anche i titolari degli esercizi pubblici a rispettare sempre i protocolli. Ho già avuto disponibilità da parte delle forze dell'ordine per intensificare i controlli. Poi l'incoraggiamento: Già in passato abbiamo dimostrato di essere una comunità responsabile. Riusciremo con l'apporto di tutti a uscire da questa situazione, conclude Montanaro. Oltre ai casi di Mirabella Eclano e del Mandamento, l'Asl ha reso noti altri contagi. Tra cui uno ad Ariano Irpino, un altro ad Avellino (si tratta di un rientro dall'estero) e uno a Bonito. Due i nuovi positivi a Flumeri, mentre se ne contano quattro a Marzano di Nola. Anche il Comune di San Martino Valle Caudina è costretto a contabilizzare un nuovo caso. La persona è ricoverata all'ospedale Moscati del capoluogo. L'Asl ha comunicato anche i quattro contagi di Grottaminarda, tra cui dipendenti comunali, ma che già erano stati anticipati l'altro ieri da una nota dell'amministrazione guidata da Angelo Cobino.

I positivi complessivi da luglio, tenendo presenti guariti e decessi, sono arrivati a 720. Nove le vittime dall'estate. Ancora un'impennata, dunque, a Mirabella Eclano. Ora conta 113 positivi (diversi i bambini alle prese con il virus). Tregua per Cervinara che resta a 88 e spera di poter tornare alla normalità dopo un mese di tensioni e preoccupazioni. La città di Avellino raggiunge quota 70. Poi Baiano (38), Mercogliano (27), Sperone (26), Frigento (25), San Martino Valle Caudina (25), Montella (22), Rotondi (17), Grottaminarda (17), Avella (12), Sirignano (11), Sturno (9), Atripalda (9), Mugnano del Cardinale (9), Bonito (8), Solofra (8), Monteforte Irpino (8), Marzano di Nola (8), Moschiano (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), Roccabascerana (7), Montemarano (6), Contrada (6), Montoro (6), Flumeri (6), Conza della Campania (5), Quindici (5), Lauro (5), Manocalzati (5), Forino (5), San Potito Ultra (5), Calitri (4), Lioni (4), San Michele di Serino (4), Torrioni (4), Gesualdo (4), Quadrelle (4), Calabritto (4), Parolise (3), Montefredane (3), Villamaina (3), Cassano Irpino (3), Ariano Irpino (3), Santo Stefano del Sole (2), Taurano (2), Taurasi (2), Teora (2), Vallata (2), Villanova del Battista (2), Chiusano San Domenico (2), Montemiletto (2), Domicella (2), Venticano (2), Altavilla Irpina (1), Capriglia Irpina (1), Caposele (1), Chianche (1), Lacedonia (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Sant'Angelo all'Esca (1), Candida (1), Zungoli (1), Bagnoli Irpino (1), Sant'Angelo a Scala (1), Carife (1), Pago Vallo Lauro (1), Lapio (1), Sant'Angelo dei Lombardi (1), Castelvetere sul Calore (1).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA