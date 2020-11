Due decessi e 136 nuovi casi in Irpinia. E c'è da registrare il ricovero in ospedale del sindaco di Gesualdo, Edgardo Pesiri. Nei giorni scorsi era stato lo stesso primo cittadino a comunicare la sua positività al Covid-19. Ieri la necessità del trasferimento al Moscati di Avellino per problemi respiratori. Ma la situazione non è preoccupante. Lo scrivono su Facebook i rappresentanti del Coc (Centro Operativo Comunale) di Gesualdo. A scopo precauzionale, il sindaco è stato ricoverato presso l'ospedale Moscati di Avellino a causa di un lieve deficit respiratorio. Nonostante le difficoltà il nostro caro Edgardo è apparso assolutamente lucido e determinato affermano - Ci ha rassicurati e, soprattutto, ci ha chiesto di tenerlo costantemente aggiornato sull'evoluzione della situazione a Gesualdo. A lui va il nostro più sentito in bocca al lupo e la solidarietà di tutti. Pesiri fa parte della folta schiera di amministratori che sono stati contagiati dal Coronavirus in questa seconda ondata. Ieri, purtroppo, si sono aggiunte altre vittime della pandemia. Sono deceduti al Frangipane di Ariano Irpino un 88enne di Greci e un anziano di 87 anni di Melito Irpino.

Non solo. I casi crescono di ulteriori 136, come fa sapere l'Asl, su 1.380 tamponi analizzati. Il rapporto tra positivi e test processati continua ad essere di gran lunga inferiore alla media nazionale. La percentuale è del 9,8% in Irpinia. I nuovi positivi al Coronavirus sono:1 residente nel Comune di Aiello del Sabato; 3 di Altavilla Irpina; 3 di Ariano Irpino; 4 di Atripalda; 9 di Avella; 29 di Avellino; 10 di Baiano; 2 di Bisaccia; 1 di Caposele; 3 di Capriglia Irpina; 1 di Castel Baronia; 1 di Cervinara; 1 di Chiusano San Domenico; 1 di Contrada; 3 di Forino; 1 di Grottolella; 4 di Lauro; 1 di Lioni; 1 di Manocalzati; 5 di Mercogliano; 5 di Monteforte Irpino; 3 di Montemiletto; 3 di Mugnano del Cardinale; 5 di Nusco; 1 di Pago Vallo Lauro; 5 di Pratola Serra; 4 di Roccabascerana; 3 di San Michele di Serino; 1 di San Nicola Baronia; 2 di San Potito Ultra; 1 di San Sossio Baronia; 1 di Santa Paolina; 1 di Sant'Angelo dei Lombardi; 1 di Scampitella; 1 di Serino; 3 di Sirignano; 2 di Solofra; 4 di Sperone; 1 di Taurasi; 2 di Torella dei Lombardi; 1 di Tufo; 2 di Venticano. Contagi anche tra gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Ariano Irpino. Almeno dieci i baschi azzurri risultati infetti. In una casa di riposo di Grottolella sono risultati positivi tre operatori.

Come da protocollo è scattato subito lo screening su ospiti e personale. Il bilancio provinciale della seconda ondata, quindi dallo scorso luglio, compresi decessi e guariti, restituisce 4.235 casi. Avellino schizza a 618, Avella a 262. Poi Montoro (204), Mirabella Eclano (183), Cervinara (163), Mercogliano (136), Baiano (134), Monteforte Irpino (131), Ariano Irpino (109), Solofra (97), Atripalda (96), Grottaminarda (93), Lauro (90), Mugnano del Cardinale (88), Sperone (73), Volturara Irpina (64), Quindici (61), San Martino Valle Caudina (54), Frigento (56), Montella (54), San Potito Ultra (49), Sturno (47), Sirignano (46), Forino (44), Rotondi (43), Pratola Serra (40), Montemiletto (39), Lioni (36), Gesualdo (35), Domicella (35), Serino (35), Roccabascerana (33), Bonito (32), Candida (30), Ospedaletto d'Alpinolo (30), Flumeri (30), Aiello del Sabato (29), Manocalzati (29), Marzano di Nola (28), Venticano (28), Cesinali (27), San Michele di Serino (27), Nusco (26), Moschiano (25), Savignano Irpino (24), Vallata (24), Carife (23), Fontanarosa (22), Taurano (21), Contrada (21), Capriglia Irpina (20), Sant'Angelo dei Lombardi (20), Quadrelle (19), Montecalvo Irpino (18), Montemarano (17), Montefredane (17), Bagnoli Irpino (16), Salza Irpina (15), Taurasi (15), Summonte (14), Pago Vallo Lauro (14), Cassano Irpino (13), Sorbo Serpico (13), Pietradefusi (13), Prata Principato Ultra (13), Altavilla Irpina (13), Grottolella (13), Guardia Lombardi (12), Villamaina (12), Torella dei Lombardi (12), Caposele (11), Scampitella (11), Santo Stefano del Sole (10), Melito Irpino (10), Bisaccia (10), Zungoli (9), Pietrastornina (9), Santa Lucia di Serino (9), Vallesaccarda (8), Calabritto (8), San Nicola Baronia (8), Santa Paolina (8), Castelfranci (7), Senerchia (7), Chiusano San Domenico (7), Parolise (6), Montefalcione (6), Conza della Campania (6), Calitri (5), Rocca San Felice (5), Trevico (5), Torre le Nocelle (5), Lacedonia (5), Casalbore (5), San Sossio Baronia (5), Torrioni (4), Aquilonia (4), Tufo (4), Greci (3), Lapio (3), Montefusco (3), Villanova del Battista (3), Andretta (3), Teora (2), Sant'Andrea di Conza (2), Chianche (2), Sant'Angelo all'Esca (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Luogosano (2), Paternopoli (2), Castel Baronia (2), Castelvetere sul Calore (1), San Mango sul Calore (1), Morra de Sanctis (1), Montaguto (1).



