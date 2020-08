Nella giornata nera della Campania con numeri da pieno lockdown (270 positivi, più della Lombardia con metà dei tamponi somministrati), l'Irpinia è, fortunatamente, in controtendenza registrando un solo contagiato.

Si tratta di un ragazzo di 28 anni residente nel capoluogo che rientrato in città da fuori regione ha eseguito l'esame per verificare la positività o meno al nuovo Coronavirus presso l'ambulatorio mobile dell'Asl di Campo Genova. L'ente di via Degli Imbimbo, come da prassi, ha immediatamente avviato l'indagine epidemiologica sui contatti diretti del ragazzo. Con quest'ultimo caso, il bilancio dell'ondata estiva del Covid-19 sale a quota 62. Sul fronte tamponi, quella di ieri è stata una giornata intensa. Infatti, hanno eseguito l'esame, su disposizione dell'Asl, la moglie e i figli del dipendente della provincia, un uomo di 60 anni ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera Moscati, che ha scoperto di essere infetto sabato mattina. Inoltre, avendo l'uomo e la sua famiglia partecipato martedì scorso a una festa al Country Sport di Picarelli, anche i due camerieri in servizio quella sera sono stati sottoposti al tampone. Per tutti, in giornata è atteso l'esito. Intanto, mentre non c'è stata nessuna interruzione delle attività, la direzione del Country Sport ha trasmesso all'Asl il registro dei presenti alla festa. Non è però ancora chiaro dove il sessantenne abbia contratto il virus: ha avvertito i sintomi il giorno dopo l'evento nella struttura di Picarelli, dunque considerando che il Covid 19 ha fino a 14 giorni di incubazione era già portatore dell'infezione.

Attualmente, come detto, il funzionario della Provincia è ricoverato al Moscati: è arrivato sabato mattina attorno alle 6 in pronto soccorso con febbre alta e tosse. Gli è stata diagnosticata una polmonite interstiziale il test rapido, eseguito in pronto soccorso, è risultato positivo. Trasferito poi nel reparto di Malattie infettive, gli è stato somministrato il tampone naso-faringeo che ha confermato l'esito. L'altra notte la febbre è scesa, ma continua a mostrare tutti i sintomi dell'infezione.

Oggi tutti gli uffici della Provincia (Palazzo Caracciolo e le sede periferiche, incluso il Palazzo della cultura dove è ospitata la biblioteca provinciale) restano chiusi per l'intera giornata per consentire le operazioni di sanificazione da parte di una ditta specializzata. Non è escluso che l'intervento possa protrarsi fino a domani prolungano la chiusura degli uffici. I dirigenti e gli impiegati provinciali lavorano in smart working su disposizione del presidente Domenico Biancardi che sta fornendo tutte le indicazioni al Servizio di epidemiologia e prevenzione dell'Asl per ricostruire i passaggi dell'uomo all'interno degli uffici. Tuttavia, considerato il periodo di ferie e il fatto che sia il sessantenne sia i colleghi in servizio lavorano in stanze singole non dovrebbero esserci stati troppi contatti diretti. In via del tutto precauzionale, diversi funzionari e impiegati dell'ente (anche in assenza di contatti stretti con il contagiato) hanno però deciso di recarsi a Campo Genova per effettuare il tampone rapido che, per tutti, ha dato esito negativo.

Da un'indagine all'altra, continua pure quella tutta interna alla città ospedaliera dopo la positività di una cardiologa, residente a Monteforte Irpino, e di un'addetta al servizio trasporto infermi (Stir), residente ad Avellino. L'Azienda ospedaliera ha quindi disposto l'esecuzione dei tamponi rapidi per tutti gli operatori dello Stir, sebbene siano dipendenti di una ditta appaltatrice esterna, mentre hanno dato esito negativo gli altri tamponi effettuati sui pazienti ricoverati e sul personale in servizio nell'Unità operativa di Cardiologia, confermando il risultato restituito venerdì scorso dai tamponi rapidi tempestivamente eseguiti non appena si era avuta conoscenza della positività al Covid-19 del dirigente medico del reparto (immediatamente sospeso dal servizio) che è in sorveglianza domiciliare.

