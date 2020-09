A Casa Reale, l'albergo di Sturno dove dallo scorso 24 agosto è in ritiro l'Avellino con una squadra tuttora in fase di costruzione, erano in queste ore attesi i rinforzi invocati a gran voce dal tecnico Piero Braglia. Al risveglio di quella che doveva essere l'ultima domenica di lavoro in montagna, prima del ritorno in città fissato per mercoledì mattina, però, l'allenatore toscano invece dei calciatori si è ritrovato con davanti alla stanza il medico Gennaro Esposito ed il personale dell'Asl che gli hanno imposto addirittura la quarantena e lo stop agli allenamenti. Come comunicato dal club attraverso una nota, infatti, «al quinto ciclo di tampone nasofaringeo, sono risultati positivi al Covid-19 tre elementi del gruppo squadra». I tre asintomatici, immediatamente isolati alla notizia della positività e costantemente monitorati dallo staff medico del club, sono il calciatore Simone Ciancio, ex Carrarese di 33 anni arrivato a Sturno da appena una settimana, l'allenatore in seconda, Domenico De Simone, e il team manager, Giuseppe Matarazzo.

Tre tesserati che il Covid, ironia del destino, ha equamente colpito in rappresentanza dello staff tecnico, del gruppo dirigenziale e di quello dei calciatori. Una notizia davvero inaspettata che per qualche ora ha generato un comprensibile trambusto tra gli ambienti dell'intera struttura alberghiera dove alla preoccupazione per la salute dei tre positivi si sono sommate le ricadute sull'attività sportiva dei biancoverdi ma anche i danni per la proprietà dell'Hotel. Come previsto dal protocollo sanitario e dalle direttive dell'Asl, mentre a tutti gli altri calciatori e componenti del gruppo è stato imposto l'isolamento in camera, allo staff di Casa Reale è stato impartito l'ordine di contattare clienti e personale per avvertirli della chiusura forzata. Grazie alla fattiva collaborazione di una struttura ricettiva di Ariano Irpino gli invitati di due cerimonie, attesi per le 13, sono stati dirottati sul Tricolle.



Un danno ingente per la proprietà che è stata costretta pure a chiudere l'accesso al pubblico a clienti occasionali facendo scattare tutte le norme di prevenzione. Questa mattina alle 9, insieme all'intero gruppo squadra dell'Avellino, sarà sottoposto a tampone e test sierologico anche il personale di Casa Reale dove l'Avellino aveva deciso di restare fino a mercoledì mattina. A questo punto, alla luce della quarantena che dovranno rispettare i tre positivi salvo trasferimento ad altra sede, è probabile che il ritiro dei biancoverdi possa prolungarsi. La decisione è chiaramente vincolata ai risultati che saranno diramati nelle prossime 48 ore. In caso di esito negativo per il resto del gruppo, con cui comunque i tre positivi hanno avuto contatti, la squadra potrà riprendere ad allenarsi in maniera individuale alo in altra struttura sanificata mentre per tornare sul campo a disputare partitelle e applicare gli schemi del suo 3-5-2 Braglia dovrà attendere l'esito, sempre negativo, del secondo tampone. Il danno sportivo, in un organico da costruire in almeno altri due terzi, tuttavia, passa in questo momento in secondo piano rispetto alla preoccupazione per la salute dei tesserati che finora avevano osservato alla lettera il protocollo senza mai lasciare l'albergo di Sturno. Una rigidità applicata in maniera spartana dal dottor Gennaro Esposito che negli ultimi cinque giorni aveva addirittura costretto Giuliano Laezza a dormire in una abitazione privata del paese ed allenarsi in disparte dai compagni in orari differenti. Di rientro da un intervento chirurgico, a cui il difensore è stato sottoposto nei giorni scorsi, prima di farlo tornare in gruppo e in albergo il medico aveva addirittura preteso di attendere l'esito negativo del tampone. Malgrado l'isolamento e le tante accortezze applicate, però, il virus è lo stesso riuscito a penetrare all'interno della squadra che, da ieri mattina, unitamente al personale dell'Asl e lo staff medico si sta interrogando per cercare di ricostruire il percorso del contagio senza escludere alcuna ipotesi. Quella più accreditata riferisce di una presunta carica virale (cosiddetta incubazione lunga) di uno dei tre positivi che avrebbe potuto contrarre il virus 14 giorni fa e per questa ragione sarebbe sfuggito ai controlli dei precedenti quattro tamponi. Un'altra pista seguita, invece, è quella che porta a Mario Nikolic, croato di 19 anni arrivato martedì scorso in Italia con un permesso di stage da tenere presso l'Avellino calcio in attesa di essere tesserato. Positivo in patria ad inizio agosto, il difensore della nazionale under 19 croata si trova tuttora in isolamento in una abitazione di Atripalda dove è anche in attesa dell'esito del secondo tampone. Il croato, ma si tratta di una supposizione secondaria, potrebbe essere entrato in contatto con qualche dirigente salito a sua volta a Sturno nel ritiro di una squadra che, a venti giorni dall'inizio del campionato, con un organico in costruzione e senza aver ancora disputato una gara amichevole, si trova adesso ad affrontare la difficilissima partita contro un avversario invisibile e pericoloso chiamato Covid.