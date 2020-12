Il contagio continua a calare, ma è drammatico il conto dei decessi. Ci sono altre quattro vittime del Coronavirus.

Sul fronte della lotta al nemico invisibile, non è riuscito a spuntarla il primario di Anestesia e Rianimazione della Clinica Malzoni di Avellino, il 71enne Sergio Pascale. Nel giro di 24 ore sono scomparsi anche tre pazienti dell'azienda Moscati. Sono deceduti una 89enne di Nusco, una 91enne di Avellino e una 80enne di Monteforte Irpino. L'89enne era ricoverata dal 29 novembre in terapia subintensiva al Covid Hospital, mentre la 91enne si trovava nello stesso reparto dall'11 novembre e il 21 novembre era stata trasferita al plesso ospedaliero Landolfi di Solofra. E ancora: nella terapia intensiva del Covid Hospital, è spirata l'80enne di Monteforte Irpino. La donna era in terapia subintensiva dal 27 novembre e il 3 dicembre era stata trasferita in terapia intensiva.

Ieri, dunque, l'Asl di Avellino ha comunicato 60 nuovi positivi su 690 tamponi processati. La percentuale tra test analizzati e contagi riscontrati non si discosta da quella degli ultimi giorni e dal dato regionale: è pari all'8,7%. In tutta la Campania è dell'8,6%. Il report dell'Azienda sanitaria segnala 1 nuovo residente infetto ad Aiello del Sabato; 2 ad Atripalda; 8 ad Avellino; 1 a Fontanarosa; 1 a Forino; 4 a Lapio; 7 a Lioni; 8 a Mercogliano; 1 a Montemiletto; 8 a Montoro; 2 a Mugnano del Cardinale; 2 a Nusco; 4 a Ospedaletto d'Alpinolo; 1 a Prata Principato Ultra; 1 a Rotondi; 1 a Serino; 3 a Solofra; 2 a Sperone; 1 a Taurasi; 2 a Zungoli. I numeri più alti, dunque, nel capoluogo, a Lioni e a Montoro.

Il sindaco di quest'ultimo comune, Girolamo Giaquinto, dice: «Registriamo 8 nuovi casi di positività al Covid-19 e la guarigione di 23 nostri concittadini. A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l'augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile. Raccomandiamo - ribadisce Giaquinto - di osservare scrupolosamente le misure poste in essere per la prevenzione ed il contrasto al Covid-19».



Il bilancio del contagio della seconda ondata, a partire dallo scorso luglio compresi guariti e decessi, restituisce 7.148 casi complessivi in Irpinia. Di questi, 1.011 ad Avellino. Montoro sale a 443, mentre Avella è a quota 327. E poi: Mercogliano (243), Monteforte Irpino (210), Cervinara (205), Mirabella Eclano (199), Atripalda (187), Ariano Irpino (179), Baiano (166), Solofra (166), Lauro (147), Mugnano del Cardinale (136), Grottaminarda (127), Sperone (110), Montella (90), Quindici (89), San Martino Valle Caudina (83), Pratola Serra (82), Lioni (82), Forino (80), Volturara Irpina (77), Gesualdo (75), Sirignano (73), Serino (72), Montemiletto (71), Frigento (70), Altavilla Irpina (70), Rotondi (69), Roccabascerana (60), San Potito Ultra (59), Aiello del Sabato (58), Moschiano (57), Domicella (57), Fontanarosa (55), Nusco (55), Sant'Angelo dei Lombardi (54), Pago Vallo Lauro (53), Marzano di Nola (53), Ospedaletto d'Alpinolo (53), Sturno (51), San Michele di Serino (49), Capriglia Irpina (43), Vallata (40), Grottolella (40), Manocalzati (40), Bonito (39), Flumeri (39), Cesinali (39), Prata Principato Ultra (37), Venticano (36), Contrada (35), Taurano (34), Savignano Irpino (33), Candida (32), Santa Lucia di Serino (31), Santo Stefano del Sole (30), Montecalvo Irpino (28), Summonte (27), Montemarano (27), Taurasi (26), Bisaccia (25), Quadrelle (25), Carife (24), Montefredane (24), Calitri (24), Caposele (24), Pietrastornina (23), Casalbore (23), Chiusano San Domenico (22), San Sossio Baronia (22), Bagnoli Irpino (21), Pietradefusi (21), Salza Irpina (21), Guardia Lombardi (20), Villamaina (20), Melito Irpino (20), Cassano Irpino (19), Tufo (17), Scampitella (17), Sorbo Serpico (17), Montefalcione (17), Torella dei Lombardi (16), Aquilonia (16), Castelfranci (14), San Nicola Baronia (14), Santa Paolina (14), Villanova del Battista (13), Vallesaccarda (13), Zungoli (13), Trevico (10), Lacedonia (10), Torre le Nocelle (9), Calabritto (8), Castelvetere sul Calore (8), Parolise (8), Castel Baronia (8), Senerchia (7), Conza della Campania (7), Lapio (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), Montefusco (4), San Mango sul Calore (4), Paternopoli (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Monteverde (2).



