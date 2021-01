Pochi tamponi e pochi casi riscontrati, ma continua a infoltirsi l'elenco delle vittime del Coronavirus.

Due le persone che sono decedute all'ospedale di Ariano. Non sono riuscite a sconfiggere il virus una donna di 64 anni di Sant'Angelo dei Lombardi, ricoverata in Terapina Intensiva, e una 77enne di Rocca San Felice, paziente dell'Area Covid del nosocomio della città del Tricolle. I nuovi contagi scovati dall'Asl di Avellino sono 24, su 507 tamponi analizzati. Scende ancora l'indice di positività che si attesta sul 4,7% (il 9,26% è il tasso a livello regionale). Il bollettino dell'Azienda sanitaria di via degli Imbimbo fa sapere che ci sono 2 nuovi contagi ad Aquilonia, 3 ad Ariano irpino, 1 ad Avellino, 2 a Chiusano San Domenico, 1 a Contrada, 2 a Grottaminarda, 1 a Lioni, 5 a Marzano di Nola, 1 a Melito Irpino, 1 a Mirabella Eclano, 2 a Sant'Andrea di Conza, 1 a Vallata e 2 a Venticano. A Contrada, dunque, un altro caso dopo quello dell'assessore Gabriella Testa (9 gli attuali positivi nel centro alle porte del capoluogo) che ha voluto informare direttamente la comunità locale attraverso i social media. A lei il sostegno di tanta gente e dei colleghi amministratori, con in testa il sindaco Pasquale De Santis, che invita la popolazione locale alla prudenza. Ma non ci sono solo contagi in provincia. Aumenta infatti anche la pattuglia di coloro che si sono messi alle spalle l'infezione. A Montoro, il sindaco Girolamo Giaquinto ne segnala 9 in una sola giornata. «Oggi non registriamo casi di positività al Covid-19 ma, con enorme gioia, la guarigione di 9 nostri concittadini - scrive - A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l'augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile». Un'altra guarigione si registra a Monteforte Irpino. Il primo cittadino, Costantino Giordano, comunica che sono 194 i residenti che hanno sconfitto il Coronavirus. Bisaccia intanto diventa Covid-free, nessuna persona attualmente positiva.



Con i 24 casi ufficializzati ieri dall'Asl, il bilancio della seconda ondata, compresi i guariti e decessi, riporta 8.885 casi complessiva in Irpinia. Questi i numeri «storici» comune per comune: Avellino (1.196 contagi totali), Montoro (521), Avella (347), Mercogliano (281), Ariano Irpino (263), Monteforte Irpino (251), Mirabella Eclano (224), Cervinara (223), Atripalda (200), Solofra (191), Baiano (170), Grottaminarda (159), Lauro (152), Mugnano del Cardinale (143), Sperone (118), Montella (111), Montemiletto (103), Altavilla Irpina (101), Pratola Serra (95), Quindici (93), Gesualdo (93), Lioni (92), San Martino Valle Caudina (88), Forino (86), Nusco (86), Rotondi (82), Frigento (82), Sirignano (80), Volturara Irpina (79), Serino (78), Roccabascerana (70), Aiello del Sabato (69), Domicella (64), Fontanarosa (62), Ospedaletto d'Alpinolo (61), Marzano di Nola (61), Serino (60), Sant'Angelo dei Lombardi (60), San Potito Ultra (59), Pago Vallo Lauro (59), Moschiano (58), Bonito (57), San Michele di Serino (56), Vallata (56), Sturno (55), Capriglia Irpina (52), Venticano (52), Manocalzati (51), Flumeri (50), Montefalcione (45), Cesinali (43), Montemarano (42), Contrada (42), Grottolella (41), Prata Principato Ultra (40), Santa Paolina (37), Candida (36), Chiusano San Domenico (36), Taurano (35), Savignano Irpino (34), Santa Lucia di Serino (33), Santo Stefano del Sole (33), Montecalvo Irpino (31), San Sossio Baronia (31), Summonte (30), Montefredane (28), Calitri (28), Taurasi (28), Bisaccia (28), Casalbore (27), Quadrelle (27), Melito Irpino (26), Pietrastornina (26), Carife (26), Caposele (25), Montefusco (25), Scampitella (25), Villamaina (24), Salza Irpina (23), San Nicola Baronia (23), Bagnoli Irpino (22), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Cassano Irpino (19), Aquilonia (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), Sorbo Serpico (17), Zungoli (16), Torre le Nocelle (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Vallesaccarda (14), Calabritto (14), Lapio (13), Castel Baronia (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Paternopoli (10), Parolise (9), Senerchia (9), Conza della Campania (9), Sant'Andrea di Conza (9), Castelvetere sul Calore (8), Morra de Sanctis (6), Greci (6), Teora (6), Rocca San Felice (6), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (3), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).



© RIPRODUZIONE RISERVATA