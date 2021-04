Covid ad Avellino, tenda per i tamponi a Pianodardine ma niente test rapidi

L'Esercito mette le tende a Pianodardine. Da ieri mattina, l'attività di screening che i militari svolgono per conto dell'Asl di Avelino ha una nuova sede. Da Campo Genova al piazzale antistante alla sede di Arcella del Consorzio Asi (Area sviluppo industriale).

Alle 9 in punto, è già lunga la fila di auto per accedere al drive-in (due postazioni) e fare il tampone molecolare. Si andrà avanti fino alle 14 (e così dal lunedì al sabato). Al...

