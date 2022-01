Covid ad Avellino, il virus dilaga: si impenna il tasso di positività

Quattro vittime del Covid in tre giorni. E ora c'è l'Alta Irpinia a fare i conti con un'ondata di casi. A Bisaccia il record giornaliero di positivi riscontrato nel bollettino dell'Asl: sono 87 in un colpo solo su un totale di 577 in tutta la provincia.

Il Mandamento è in lutto per il decesso di un uomo di 70 anni (vaccinato) di Mugnano del Cardinale. Si trovava ricoverato nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital del Moscati di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati