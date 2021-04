Covid ad Avellino, impennata di vaccinazioni ma c'è da aspettare ore

File sempre più lunghe per accedere al centro vaccinale di Avellino. Nella giornata del record di somministrazioni (3mila 603) e dell'arrivo in Irpinia di quasi 12mila dosi, esplode la protesta all'esterno della tensostruttura del Campo Coni.

Accumulati ritardi per quasi 3 ore, attorno alle 15 è stato necessario l'intervento della squadra volante della Polizia per placare gli animi. Per la maggior parte ultrasettantenni, ma anche molti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati