Da Giuseppe (37 anni) a Michela (102), le prime dosi di vaccino a domicilio

Iniezioni a domicilio, medici di famiglia in campo, 18 centri operativi e quasi 1900 somministrazioni in un giorno. La campagna vaccinale, finalmente, accelera.

Ieri mattina, un'unità mobile dell'Asl di Avellino, coordinata da Anna Marro con il supporto degli infermieri e di un'ambulanza della cooperativa «Il Sorriso», ha raggiunto i primi 10 pazienti in assistenza domiciliare integrata (Adi), residenti tra Avellino e i comuni limitrofi, per...

