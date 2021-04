L'odissea dei padri-caregiver: «Attendiamo invano la dose»

Aumentano le dosi somministrate ma non diminuiscono i disagi. La campagna anticovid dell'Asl di Avellino prosegue tra le proteste degli utenti (anche ieri lunghe file all'esterno del centro vaccinale del capoluogo) e l'annunciata chiusura di almeno 3 sedi (l'ente di via Degli Imbimbo, però, non comunica dove e quando).

Su più versanti qualcosa non sta funzionando: si tratta, soprattutto, di problemi tecnici e di gestione. Un eterno rodaggio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati