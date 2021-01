Tre decessi e altri 34 contagi, ma l'indice di positività è tra i più bassi registrati dallo scorso ottobre. Il rapporto tra casi scovati e tamponi analizzati è pari al 3,4%. Sono 1.003 i test fatti processare dall'Asl di Avellino.

La lista delle vittime continua a crescere: sono 216 da quando è esplosa l'emergenza sanitaria, 158 nella seconda ondata. Al pronto soccorso del Moscati è morto un 61enne di Sperone. L'uomo, risultato positivo al Covid-19, è arrivato nel reparto di emergenza in gravissime condizioni ed è spirato dopo qualche ora. Al Frangipane di Ariano Irpino sono deceduti un 85enne di Flumeri e un'anziana coetanea del Tricolle. Il bollettino dell'Asl specifica che i nuovi casi riguardano una persona residente ad Atripalda, 3 ad Avellino, 2 a Bagnoli Irpino, 1 a Carife, 8 a Chiusano di San Domenico, 1 a Flumeri, 1 a Forino, 1 a Mercogliano, 1 a Montecalvo Irpino, 1 a Monteforte Irpino, 3, a Montemiletto, 1 a Montoro, 2 a Moschiano, 1 a Pago Vallo Lauro, 1 a Pratola Serra, 4 a San Martino Valle Caudina, 1 a San Sossio Baronia e 1 a Serino.



Come annunciato nei giorni scorsi, il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, conferma che «l'Asl certifica 8 positivi che già rientravano nei 40 positivi che abbiamo comunicato da tempo». Contagi che sono stati scoperti con il maxi-screening promosso dall'amministrazione. Ieri sono stati effettuati altri 69 tamponi rapidi (zero casi riscontrati). Un'iniziativa di prevenzione è stata promossa anche dal primo cittadino di Montemarano, Beniamino Palmieri: «Considerate le attuali difficoltà legate al contagio da Covid-19, prima di assumere qualsiasi determinazione in ordine alla riapertura della scuola, insieme ai miei amici amministratori, abbiamo deciso di organizzare uno screening gratuito della popolazione scolastica (genitori e chi desidera anche bimbi) che frequenta il plesso di Montemarano, mediante tampone antigenico. Lo screening verrà effettuato presso l'aula consiliare del Comune di Montemarano tutta la giornata di sabato. La partecipazione allo screening è ovviamente, su base volontaria, ma credo sia conveniente sottoporsi al test, perché è lo strumento che ci permette di sapere prima se c'è rischio di contagio per i nostri figli e quindi evitarlo».



Il bilancio della seconda ondata, con guariti e decessi, riporta 9.106 casi in Irpinia. Questa la situazione Comune per Comune: Avellino (1.218 contagi totali), Montoro (532), Avella (353), Mercogliano (287), Ariano Irpino (266), Monteforte Irpino (260), Mirabella Eclano (224), Cervinara (223), Atripalda (201), Solofra (194), Baiano (174), Grottaminarda (160), Lauro (152), Mugnano del Cardinale (151), Sperone (124), Montella (118), Montemiletto (107), Altavilla Irpina (103), Pratola Serra (97), San Martino Valle Caudina (96), Quindici (93), Gesualdo (93), Lioni (92), Serino (91), Nusco (90), Forino (87), Volturara Irpina (83), Rotondi (82), Frigento (82), Sirignano (82), Roccabascerana (70), Aiello del Sabato (69), San Michele di Serino (65), Domicella (64), Marzano di Nola (63), Fontanarosa (62), Flumeri (62), Ospedaletto d'Alpinolo (61), Sant'Angelo dei Lombardi (61), Chiusano San Domenico (61), Pago Vallo Lauro (61), Moschiano (60), San Potito Ultra (59), Bonito (57), Vallata (56), Sturno (56), Capriglia Irpina (55), Venticano (54), Manocalzati (51), Montefalcione (48), Montemarano (47), Cesinali (43), Contrada (42), Prata Principato Ultra (42), Grottolella (41), Santa Paolina (37), Candida (36), Taurano (35), Savignano Irpino (34), Santa Lucia di Serino (34), San Sossio Baronia (34), Santo Stefano del Sole (33), Bagnoli Irpino (33), Montecalvo Irpino (32), Summonte (30), Montefredane (29), Bisaccia (29), Calitri (28), Taurasi (28), Quadrelle (28), Carife (28), Casalbore (27), Pietrastornina (27), Caposele (27), Melito Irpino (27), Montefusco (26), Scampitella (25), Villamaina (24), Salza Irpina (23), San Nicola Baronia (23), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Cassano Irpino (21), Aquilonia (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), Sorbo Serpico (17), Zungoli (16), Torre le Nocelle (16), Villanova del Battista (15), Calabritto (15), Castelfranci (14), Vallesaccarda (14), Lapio (13), Castel Baronia (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Parolise (11), Paternopoli (10), Senerchia (10), Conza della Campania (9), Sant'Andrea di Conza (9), Castelvetere sul Calore (8), Morra de Sanctis (6), Greci (6), Teora (6), Rocca San Felice (6), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (4), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).



