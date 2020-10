Il Covid-19 non dà tregua e provoca un'altra vittima. Si tratta della decima in Irpinia dallo scorso luglio. Al Covid Hospital dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino è deceduto un 82enne di San Potito Ultra. L'uomo era arrivato al pronto soccorso della città ospedaliera il 24 settembre scorso. Risultato all'inizio negativo, era stato ricoverato nell'Unità operativa di Oncologia Medica. Il 6 ottobre, quando sono stati effettuati i controlli sui degenti del reparto, il paziente è risultato positivo al Coronavirus ed è stato trasferito al Covid Hospital.

Alla tragedia dell'anziano si aggiungono altri nuovi casi di contagio. Sono 40 i nuovi emersi ieri in provincia. L'Asl ha comunicato la positività di cinque residenti del capoluogo, di cui uno ricoverato al Moscati. Nello stesso plesso anche una persona di Avella risultata aggredita dal virus. Un altro caso ad Ariano Irpino, a Bagnoli Irpino. Ancora: sette residenti infetti nel comune di Bonito. Torna la paura a Cervinara con altri nove positivi. Dal bollettino dell'Asl emerge, inoltre, un contagiato di Forino (ricoverato al Moscati), tre di Grottaminarda, uno di Gesualdo, uno di Lioni e uno di Mercogliano. Quest'ultimi due ricoverati al nosocomio di contrada Amoretta, così come uno dei due nuovi positivi di Montoro. Altri due casi si registrano a Montella. Apprensione a Ospedaletto d'Alpinolo per ventidue persone in isolamento in attesa di notizie, mentre il sindaco di Melito Irpino, Michele Spinazzola, ha informato la comunità della positività di due concittadini.

È risultato positivo al tampone anche il primo cittadino di Candida e vicepresidente della Provincia, Fausto Picone, che ha annunciato anche altri due casi in paese. In un post su Facebook ha voluto dare la notizia: «Ho ricevuto da poco una comunicazione ufficiale da parte dell'Asl di Avellino di altri due casi di positività al Covid-19 sul territorio del Comune di Candida. Si tratta di concittadini, che si trovano già in isolamento domiciliare obbligatorio, fino alla negativizzazione di almeno un tampone, entro i prossimi dieci giorni. Le persone interessate sono a casa, insieme ai propri congiunti, ed attualmente si trovano in discrete condizioni di salute. A tutti loro va la mia solidarietà e la mia vicinanza, insieme a quella dell'intera comunità candidese, con l'augurio dal profondo del cuore, di una pronta e completa guarigione». Poi aggiunge: «Voglio comunicare, inoltre, a tutti i cittadini candidesi e non solo, che sono risultato positivo anche io, e nonostante l'Asl non abbia ancora provveduto a fare apposita comunicazione, sono in isolamento domiciliare da sabato. Le mie condizioni sono buone, non ho particolari sintomi, e spero di poter riabbracciare tutti dopo questo periodo di lontananza forzata dagli amici, dai colleghi, dalle istituzioni locali. Invito ancora una volta la cittadinanza, ed in particolare i giovani, a porre in essere comportamenti responsabili e rispettosi di tutte le normative e le ordinanze vigenti in tema di distanziamento sociale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali».



La situazione in provincia di Avellino si fa sempre più complicata. Crescono contagi e vittime. Dallo scorso mese di luglio, con la nuova impennata di positivi di ieri, il numero complessivo del report irpino (tenendo presenti guariti e decessi) arriva a quota 786. Una corsa del virus ormai inarrestabile dalla fine di agosto. Le cifre più alte a Mirabella Eclano che conta 113 casi. Segue Cervinara con 97. Per Avellino sono 76. Poi Baiano (39), Mercogliano (28), Sperone (26), Montella (26), Frigento (25), San Martino Valle Caudina (25), Bonito (20), Grottaminarda (20), Rotondi (17), Avella (17), Sirignano (11), Mugnano del Cardinale (11), Sturno (9), Atripalda (9), Solofra (8), Monteforte Irpino (8), Marzano di Nola (8), Roccabascerana (8), Montoro (8), Moschiano (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), Flumeri (7), Montemarano (6), Contrada (6), San Potito Ultra (6), Forino (6), Conza della Campania (5), Quindici (5), Lauro (5), Manocalzati (5), Gesualdo (5), Lioni (5), Calitri (4), San Michele di Serino (4), Torrioni (4), Quadrelle (4), Calabritto (4), Ariano Irpino (4), Parolise (3), Montefredane (3), Villamaina (3), Cassano Irpino (3), Taurasi (3), Candida (3), Santo Stefano del Sole (2), Taurano (2), Teora (2), Vallata (2), Villanova del Battista (2), Chiusano San Domenico (2), Montemiletto (2), Domicella (2), Venticano (2), Bagnoli Irpino (2), Melito Irpino (2), Altavilla Irpina (1), Capriglia Irpina (1), Caposele (1), Chianche (1), Lacedonia (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Sant'Angelo all'Esca (1), Candida (1), Zungoli (1), Sant'Angelo a Scala (1), Carife (1), Pago Vallo Lauro (1), Lapio (1), Sant'Angelo dei Lombardi (1), Castelvetere sul Calore (1), Fontanarosa (1).

