Un cittadino statunitense di 54 anni è morto questa mattina al Covid Hospital dell'Azienda ospedaliera «Moscati» di Avellino. Il 54enne era ricoverato in terapia subintensiva dallo scorso 4 gennaio. Si trovava in Italia in vacanza, in particolare si era recato in Irpinia dove risiedono alcuni suoi parenti. Non è l'unico decesso che si è registrato questa mattina al Covid Hospital del Moscati di Avellino: è deceduto infatti anche un 90enne di San Martino Valle Caudina (Avellino), ricoverato dal 20 gennaio in subintensiva.

