Incubo Covid, dimessa dall'ospedale dopo settimane ragazza di 25 anni

Incubo finito per una ragazza di 25 anni, che era da settimane costretta a un letto d’ospedale per il Covid. Oggi sono stati dimessi dalle aree Covid dell’azienda Ospedaliera Moscati 3 pazienti: una 74enne di Avellino e una 25enne di Montoro (Avellino), ricoverate nel plesso ospedaliero di Solofra, e un 56enne di Somma Vesuviana (Napoli), ricoverato nell’Unità operativa di Malattie Infettive.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Si torna a morire per Covid in Irpinia,non ce l'ha fatta un... LA PANDEMIA Il Covid si porta viaun 64enne di Avellino

Altri due pazienti, risultati negativi a due tamponi molecolari naso-faringei, sono stati trasferiti in reparti non Covid. Nelle aree Covid dell’azienda Moscati risultano al momento ricoverati 50 pazienti: 5 in terapia intensiva, 21 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 4 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e 20 nel plesso ospedaliero di Solofra.