Sale a 57 il numero ufficiale dei positivi al Covid di Cervinara che l'Asl ha certificato fino alla giornata di ieri.

Un numero che comincia davvero a diventare preoccupante anche se al momento sembra essere scongiurata la zona rossa. Il sindaco di Cervinara Caterina Lengua, in un messaggio ha voluto rassicurare i cittadini sull'evolversi della situazione dopo aver sentito la dirigente dell'Asl di Avellino, Maria Morgante. «L'iniziale comprensibile sconforto con il passare dei giorni ha lasciato lo spazio ad una convinta fiducia in un rapida soluzione della vicenda e in questo senso vorrei rassicurare tutti sul fatto che l'amministrazione comunale in stretta collaborazione con l'Asl di Avellino sta costantemente monitorando la situazione. In questi giorni - ha dichiarato ancora il sindaco di Cervinara Caterina Lengua - abbiamo di fatto ricostruito tutti i contatti dei soggetti risultati positivi che stanno osservando l'isolamento domiciliare ed abbiamo sollecitato anche all'Asl i tamponi per questi contatti. Oggi per il settimo giorno consecutivo l'Unità Anti Covid dell'Asl è qui a Cervinara e sta facendo i tamponi domiciliari. Naturalmente è stata fatta in questa settimana una corposa attività di screening, sono centinaia i tamponi che sono stati effettuati sia dall'Asl, sia per iniziativa del Comune di Cervinara e sia autonomamente dai cittadini. Da questo screening è emerso un quadro abbastanza chiaro. Il direttore generale dell'Asl mi ha rassicurata sul fatto che il virus rimane circoscritto pur avendo raggiunto numeri significativi, a una decina di nuclei familiari i cui componenti sono in buone condizioni di salute. Debbo dire per la verità che come me tutti gli altri contagiati al momento risultano asintomatici. Sempre la manager Morgante mi ha rassicurato sul fatto che dal punto di vista sanitario sono fiduciosi che la situazione nel giro di qualche settimana possa giungere a compimento, e soprattutto da un confronto avuto con gli organi regionali non sussistono le condizioni né la necessità peché venga definita alcuna zona rossa a Cervinara. Rimane alta l'attenzione su questa vicenda che - conclude il primo cittadino - per come si sta delineando fa ben sperare di poterla presto lasciare alle spalle».

Intanto c'è anche una buona notizia. È guarita la prima contagiata di questo periodo, la signora Adele P.,che ha voluto lanciare un messaggio a tutte quelle persone che stanno vivendo questa difficile situazione. Adele ha confermato che ha vissuto questi 20 giorni di isolamento senza problemi di salute, non avendo accusato né febbre, né raffreddore, né tosse. Adele, a tutti quelli che oggi sono positivi, vuole dire che «alla fine dal Covid si guarisce e che resterà solo un brutto ricordo». La donna ha già lasciato il reparto Covid del Moscati ed ha fatto ritorno nella sua casa di Cervinara.

Sempre nel centro caudino sono stati esclusi contagi al plesso scolastico capoluogo, infatti tutti i tamponi effettuati sul personale Ata e sui docenti, sono risultati negativi. Ma in paese si respira un'aria surreale. Le piazze sono vuote, la gente ha paura di uscire, molti ordinano i generi di prima necessità a telefono e se li fanno portare a casa. «Mi piace il cuore», ha scritto uno degli abituali frequentatori di piazza Trescine, la piazza del comune, la piazza dove la gente si ritrova. O meglio dire si ritrovava. I cervinaresi stanno vivendo una sorta di incubo e l'augurio è che la situazione possa con il passare dei giorni cominciare a migliorare, anche dal punto di vista economico, in quanto molti esercizi commerciali rischiano davvero di dover abbassare la saracinesca in quanto non si sono ancora ripresi dal lockdown.

A Cervinara le lezioni in presenza sono sospese sino al giorno 11 ottobre anche se al momento restando cosi alto il numero dei contagi, difficilmente i genitori manderanno i propri figli a scuola. E l'emergenza epidemiologica ha portato gli organizzatori della Sagra della Castagna ad annullarla. Sarebbe stata la 41 esima edizione, un altro duro colpo per l'economia di Cervinara viste le migliaia di visitatori che durante i due giorni della sagra arrivavano nel centro caudino. Cervinara deve guardare avanti e rialzarsi al più presto.

