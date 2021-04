Covid, Cervinara in allarme, 32 nuovi contagi il sindaco chiude le scuole fino al 24

Cervinara torna a dover fare i conti con decine di contagi, 63 per la precisione e come primo importante provvedimento è stata sospesa l'attività didattica in presenza fino al 24 Aprile.

E la situazione potrebbe diventare ancora più critica nei prossimi giorni, anche perchè tra i positivi ci sono bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia e le elementari ed anche qualche insegnante.

«Stiamo per lasciare alle nostre spalle una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati