È la prima volta che a Cervinara un sindaco presta giuramento «da remoto».

Il primo cittadino appena eletto, Caterina Lengua, risultata positiva al Covid si trova in isolamento dal 25 Settembre, così non ha potuto prendere parte in presenza alla seduta di insediamento del consiglio comunale. Nonostante tutto, Lengua in video è apparsa emozionata anche perché si trova a dover affrontare una situazione che non è per nulla facile. Non sarà semplice far rimarginare le ferite provocate dal Covid al tessuto economico e sociale di una Cervinara che deve tornare ad essere una comunità solida, laboriosa e solidale.

«Prima di ogni altro pensiero, come Sindaco, vorrei esprimere la mia e la vostra vicinanza alla famiglia Pagnozzi per la perdita del loro congiunto - ha detto - ai nostri concittadini che come me, sono rimasti contagiati dal virus e vivono una condizione di isolamento domiciliare, dai più piccoli di pochi mesi al più anziano, ultraottantenne. A loro va il nostro augurio di una pronta guarigione. Io, dal canto mio, mi impegnerò fino in fondo per mantenere e ricambiare la fiducia dei cittadini, dimostrando di essere all'altezza del compito che mi hanno affidato e di non venir mai meno all'inderogabile dovere di ascoltare tutti coloro che vorranno fornirmi il proprio contributo di idee affinché questa nostra comunità possa vivere in serenità e benessere. Rispetto a questo la porta dell'ufficio del sindaco sarà sempre aperta. Sarò il Sindaco di tutti, per la verità lo sono già dal giorno della mia proclamazione, il sindaco di chi ci ha votato e di chi ha ritenuto di scegliere un'altra proposta politica, di chi condividerà le scelte che la giunta farà e di chi non la condividerà. Quel che è certo è che tutti siamo chiamati a dare prova di responsabilità e di fronte alle scelte, di saper interpretare le necessità e i bisogni dei nostri concittadini».



«In quest'aula - ha poi proseguito Lengua - sono convocati donne ed uomini con storie diverse, pensieri e desideri differenti. Son certa che su tutto ci sarà lo spazio per un reale dialogo che non lasci ciascuno al punto di partenza ma che contribuisca ad una vera maturazione di tutti. Non possiamo permettere di perdere il nostro tempo in polemiche e scontri. Ho ben presente il ruolo di consigliere di minoranza avendolo ricoperto per un decennio e so quale importanza rivesta questo ruolo, se interpretato correttamente. Per questo spero in una opposizione costruttiva e propositiva, pronta a collaborare per il bene della nostra comunità. So, però, che se l'opposizione dovesse ridursi a mero ostruzionismo noi andremo avanti nella realizzazione dei progetti che abbiamo in mente per la crescita del nostro paese».

Cervinara con i quattro nuovi positivi accertati dall'Asl, ha raggiunto quota 83 con tre guariti ed un deceduto. Nella giornata di oggi saranno comunicati anche i risultati dei tamponi effettuati domenica a tutte quelle persone che hanno completato i 14 giorni di isolamento. L'Unità mobile dell'Asl anche oggi sarà a Cervinara per effettuare altri tamponi e l'augurio è che possa cominciare ad allungarsi l'elenco dei guariti.

La situazione comincia a preoccupare anche la vicina san Martino, dove nella giornata di ieri l'Asl ha comunicato ben cinque nuove positività e una sola guarigione. Ora il numero dei positivi è salito a 21 e, come ha comunicato il sindaco pasquale Pisano, ci sono altre 2 persone risultate positive al tampone processato da un laboratorio privato, in attesa del riscontro ufficiale da parte dell'Asl. Quattro nuovi contagi anche a Rotondi, si tratta di un unico nucleo familiare.

