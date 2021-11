Contagi in aumento, il virus non dà tregua alla Valle Caudina

Contagi ancora su, tasso d'incidenza in salita e altre classi costrette alla didattica a distanza. Come è capitato per la quinta D del liceo classico Colletta di Avellino.

Sono 25 i nuovi casi comunicati dall'Asl in tutta la provincia, 12 riguardano la sola Valle Caudina. I tamponi processati sono stati 409, questo significa che il rapporto tra test esaminati e casi scovati schizza al 6,12%. Nelle 24 ore precedenti si fermava al 4,28%....

