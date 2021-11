Le mamme: «Non mandiamo i nostri figli al catechismo con insegnanti No vax»

La catechesi non s'ha da fare per i genitori dei bambini di Sturno che il prossimo anno dovranno ricevere il sacramento della prima comunione. Sappiamo con certezza che un paio di catechisti sono no vax' convinti- asserisce una giovane mamma di Sturno reduce da un incontro con il parroco del borgo ufitano per avere chiarimenti a riguardo-, ma lui non lo vuole ammettere. Noi chiediamo solamente la verità per il bene e la sicurezza dei nostri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati