Covid, alta tensione a San Mango screening per i bambini

È sempre allarme rosso a San Mango sul Calore. Il bollettino dell'Asl non riporta nuovi casi per il piccolo centro, ma giungono notizie all'amministrazione comunale di altre persone positive. Almeno tre contagiati da inserire nel bilancio locale della pandemia, mentre in tutta l'Irpinia l'Azienda sanitaria ufficializza 29 nuovi infetti, su 628 tamponi processati.

Si tratta di 2 residenti ad Altavilla Irpina, 1 ad Atripalda, 6 ad Avella, 4 ad...

