Covid ad Avellino: vaccini e code la rabbia di consumatori e sindaci

Non sono bastate le rassicurazioni della manager dell'Asl Maria Morgante: «Sulla campagna vaccinale, abbiamo fatto un lavoro enorme fino a oggi e siamo pronti a continuare su questa strada». E nemmeno sembrano soddisfacenti i primi correttivi (pochi per la verità) apportati all'organizzazione degli hub con qualche sede in più aperta e orario prolungato (dalle 8 alle 20) ad Avellino e Ariano.

Federconsumatori è sul piede di guerra e chiede...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati