Covid, nuovi contagi in Irpinia il Cnr certifica l'impennata di casi

Dopo la Fondazione Gimbe, anche il Cnr conferma l'impennata del virus in Irpinia. Il matematico Giovanni Sebastiani, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, evidenzia una crescita settimanale di casi pari al 49%. Nell'ultima settimana in provincia l'incidenza di positivi ogni centomila abitanti è pari a 630, a Benevento 700, Caserta 640, Salerno 520 ed a Napoli 430. In percentuale di crescita, l'Irpinia è al primo posto in Campania.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati