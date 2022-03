Covid, ancora un decesso e contagi record in Irpinia

Ancora un anziano vittima del Covid-19 in provincia di Avellino. All'ospedale Frangipane di Ariano Irpino è deceduto un uomo di 84 anni di Savignano Irpino. La provincia di Avellino è tra le venti dell'intera penisola che fa registrare il maggiore incremento di casi di contagio, come conferma il matematico Giovanni Sebastiani del Consiglio nazionale delle ricerche. Il tasso di positività in Irpinia ha superato il tetto del 20%. Il rapporto tra tamponi esaminati e casi scovati ha raggiunto quota 20,5% nelle ultime 24 ore.