Avellino dice no al ritorno in classe. L'amministrazione comunale ordina altri 4 giorni di sospensione delle lezioni in presenza, compreso il 28 novembre, per le scuole dell'infanzia e le prime elementari. Mentre potranno riaprire asili nido e ludoteche. Decisione assolutamente a sorpresa, anche se in linea con altri comuni irpini, quella del sindaco, Gianluca Festa. Al termine di una giornata di confronti, e assolutamente fuori tempo massimo rispetto alle esigenze organizzative di famiglie e operatori scolastici, Piazza del Popolo sceglie di sconfessare la linea tenuta sul punto fino all'altro ieri, e totalmente favorevole alla riapertura. Pochi minuti prima della pubblicazione dell'ordinanza, arrivata alle ore 17:54, Festa ha comunicato la sua decisione alla città via «Facebook». «Alla luce dei vari provvedimenti regionali e nazionali, e sulla scorta della riunione tenuta stamattina con i vari dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città, ho deciso di sospendere le lezioni in presenza anche per la scuola dell'infanzia. Questo continua - per valutare, in questa settimana, l'andamento del contagio. Ma voglio essere franco».

A questo punto, Festa mostra un grafico con quelli che definisce i «dati veri». «Sono quelli certi dice - e cominciano con i tamponi effettuati il 12 ottobre, fino all'altroieri. Nella prima settimana riporta - abbiamo registrato il 4 per cento di positivi sul totale di tamponi effettuati, poi il 6. Nella fase peggiore, con la vicenda «Villa dei Pini, abbiamo raggiunto una percentuale poco superiore al 10, per 3 settimane. Quando l'Italia viaggiava sopra il 20 per cento, forse anche al 25, e la Campania al 20, noi abbiamo mantenuto quasi costantemente il 10 per cento. E, nell'ultima settimana riprende - siamo tornati al 6. Se questo continuerà ad essere l'andamento chiosa - non manterrò le scuole chiuse. Ma ora credo sia la cosa più giusta da fare». Partendo dalle stesse premesse e dagli stessi dati con cui nelle scorse settimane aveva furoreggiato per sostenere la necessità di aprire le scuole, addirittura fino alle medie, mentre il Governatore De Luca le teneva chiuse, Festa ora arriva quindi a conclusioni diametralmente opposte. L'Irpinia, dimostra ancora una volta il sindaco, ha avuto ieri ed oggi dati sul contagio più tranquillizzanti.

Ma proprio ora che la Regione riapre asili ed elementari, e mostra uno screening in cui solo lo 0,33 per cento di alunni, operatori e bambini son risultati positivi, il Comune opera ancora una volta un distinguo, che appare poco comprensibile se non dal punto di vista della contrapposizione politica. E cresce il malcontento delle famiglie. Le centinaia di persone che, anche ad Avelino, si sono sottoposte allo screening col tampone rapido, presso i drive in dell'Asl, hanno scoperto solo ieri sera di averlo fatto invano. Almeno per ora. Che qualcosa fosse nell'aria, comunque, lo si era capito già lunedì sera. Dopo aver fatto della riapertura delle scuole un cavallo di battaglia nella sfida Covid col Governatore, e aver sostenuto pure il bisogno di consentire agli scolari di recuperare un ambiente di forte socialità, ritenuto indispensabile per una sana crescita, il primo cittadino aveva improvvisamente cambiato registro. In particolare, appreso del semaforo verde regionale, aveva definito «inopportuna» la scelta di aprire soltanto le prime elementari, lasciando intendere che sarebbe arrivata una decisione a sorpresa per la scuola primaria. Poi la mannaia si è abbattuta anche sugli asili. Perchè? A ben vedere, nel ripensamento del sindaco, sembrano aver pesato anche il mutato umore di molte famiglie e finanche dei sindacati, contrari al rientro. Ma, come detto, anche dal punto di vista del metodo, la decisione dell'amministrazione lascia qualche perplessità. A partire da marzo scorso, Festa aveva chiesto più poteri e autonomia sul versante delle scuole. Quando l'ha avuta, ha pensato di poter comunicare la sua decisione alla città solo poche ore prima del possibile rientro. La giornata di ieri, a Piazza del Popolo, non era stata comunque semplice. Prima, il confronto con i dirigenti scolastici; poi quello interno con l'assessore all'Istruzione, Giuseppe Giacobbe. Solo nel pomeriggio, dal riserbo della giunta, era trapelata l'indiscrezione. Poi la conferma e l'ordinanza. Tra contrapposizioni e ripensamenti, se tutto andrà bene, ora se ne riparlerà il 30 novembre.

