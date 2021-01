È deceduto questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati, un 58enne di Mercogliano (Avellino). L’uomo era ricoverato dal 10 dicembre scorso in terapia sub intensiva e il 22 era stato trasferito in terapia intensiva. Risultano ricoverati nelle aree Covid dell’Azienda Moscati 21 pazienti, 6 dei in terapia intensiva. Intanto, in provincia di Avellino, è stato registrato un solo nuovo contagio da Coronavirus su 104 tamponi fatti analizzare dall'Asl. La positività riguarda un residente del comune di Pietrastornina.

